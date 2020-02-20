Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

Sao quốc tế 20/02/2020 15:30

Netizen lại đứng ngồi không yên khi bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” tiếp tục rò rỉ ảnh hậu trường của cặp đôi diễn viên Tiêu Chiến và Dương Tử.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” do cặp đôi diễn viên Tiêu ChiếnDương Tử đóng chính đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

dien vien tieu chien 1
 Poster 'Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, những hình ảnh hậu trường của phim liên tục bị rò rỉ. Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nghỉ ngơi của Dương Tử và Tiêu Chiến tại trường quay đã lập tức gây xôn xao dư luận.

dien vien tieu chien 2

dien vien tieu chien 3
Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu Dương Tử - Ảnh: Internet

dien vien tieu chien 4

dien vien tieu chien 5
Một số hình ảnh hậu trường của phim bị rò rỉ - Ảnh: Internet

Cụ thể, qua những hình ảnh được đăng tải, cả hai trông vô cùng thân mật. Mỹ nam “Trần tình lệnh” luôn cười nói với Dương Tử, ánh mắt vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, Tiêu Chiến còn nhẹ nhàng xoa đầu nữ diễn viên. Trong khi đó, nàng “Đồng Niên” cũng không hề né tránh mà giống như đã quen với động tác này. Nhiều người cho rằng cả hai trông chẳng khác gì một cặp tình nhân ngoài đời thực.

dien vien tieu chien 6dien vien tieu chien 7

dien vien tieu chien 8
Tiêu Chiến và Dương Tử bị cho 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, netizen xứ Trung đã đặt ra nghi vấn cả hai “phim giả tình thật”. Trong khi đó, người hâm mộ của Tiêu Chiến không ngừng phản bác tin đồn này. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng đây là chiêu trò của nhà sản xuất để tăng sự tương tác cho diễn viên và đoàn phim.

Đều là những minh tinh thuộc hàng đỉnh cấp lưu lượng và sở hữu khả năng diễn xuất tốt, cặp đôi “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Theo dự kiến, phim sẽ lên sóng vào tháng 7/2020.

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Hiện nay Tiêu Chiến là một trong những nam diễn viên được yêu mến nhất tại Trung Quốc bởi tài năng và vẻ ngoài soái ca của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử và Tiêu Chiến Tiêu Chiến Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Thực hư tin đồn Dương Tử giành vai diễn của Trần Ngọc Kỳ để đóng cặp cùng mỹ nam Tiêu Chiến

Thực hư tin đồn Dương Tử giành vai diễn của Trần Ngọc Kỳ để đóng cặp cùng mỹ nam Tiêu Chiến

Fan hâm mộ bấn loạn khi nhận được quà Valentine không thể ngọt ngào hơn từ Tiêu Chiến

Fan hâm mộ bấn loạn khi nhận được quà Valentine không thể ngọt ngào hơn từ Tiêu Chiến

Netizen xứ Trung dậy sóng trước bức ảnh Tiêu Chiến hôn má Dương Tử, chỉ là đạo cụ hay ‘phim giả tình thật’?

Netizen xứ Trung dậy sóng trước bức ảnh Tiêu Chiến hôn má Dương Tử, chỉ là đạo cụ hay ‘phim giả tình thật’?

Để đóng cặp cùng Tiêu Chiến trong phim mới, ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba chấp nhận đánh đổi điều này?

Để đóng cặp cùng Tiêu Chiến trong phim mới, ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba chấp nhận đánh đổi điều này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới