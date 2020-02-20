Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

Trên mạng xã hội, những hình ảnh hậu trường của phim liên tục bị rò rỉ. Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nghỉ ngơi của Dương Tử và Tiêu Chiến tại trường quay đã lập tức gây xôn xao dư luận.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” do cặp đôi diễn viên Tiêu Chiến và Dương Tử đóng chính đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Một số hình ảnh hậu trường của phim bị rò rỉ - Ảnh: Internet

Cụ thể, qua những hình ảnh được đăng tải, cả hai trông vô cùng thân mật. Mỹ nam “Trần tình lệnh” luôn cười nói với Dương Tử, ánh mắt vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, Tiêu Chiến còn nhẹ nhàng xoa đầu nữ diễn viên. Trong khi đó, nàng “Đồng Niên” cũng không hề né tránh mà giống như đã quen với động tác này. Nhiều người cho rằng cả hai trông chẳng khác gì một cặp tình nhân ngoài đời thực.

Tiêu Chiến và Dương Tử bị cho 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, netizen xứ Trung đã đặt ra nghi vấn cả hai “phim giả tình thật”. Trong khi đó, người hâm mộ của Tiêu Chiến không ngừng phản bác tin đồn này. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng đây là chiêu trò của nhà sản xuất để tăng sự tương tác cho diễn viên và đoàn phim.

Đều là những minh tinh thuộc hàng đỉnh cấp lưu lượng và sở hữu khả năng diễn xuất tốt, cặp đôi “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Theo dự kiến, phim sẽ lên sóng vào tháng 7/2020.