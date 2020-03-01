Tiêu Chiến bất ngờ bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay, hỏi ra nguyên nhân ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Sao quốc tế 01/03/2020 15:49

Hiện tại, những bộ phim và thương hiệu có sự góp mặt của nam diễn viên Tiêu Chiến đều bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay.

Phong trào tẩy chay nam diễn viên Tiêu Chiến bắt đầu nổ ra vào tối qua (29/2). Theo đó, hàng loạt cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích trên Weibo của các nhãn hàng có Tiêu Chiến làm đại ngôn và cho biết sẽ từ chối mua hàng nếu người đại diện không được thay thế.

dien vien tieu chien 1
Tiêu Chiến đang bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, các bộ phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến đều bị netizen đánh giá 1 sao trên Douban. Điểm số của “Trần tình lệnh”, “Khánh dư niên” không ngừng hạ xuống chỉ trong chưa đầy 1 ngày.

dien vien tieu chien 2
Hàng loạt bộ phim có Tiêu Chiến tham gia đều bị tụt điểm trên Douban - Ảnh: Internet

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không bắt nguồn từ phía Tiêu Chiến mà là từ fandom của anh chàng. Theo đó, cộng đồng fan của nam diễn viên đã rủ nhau report trang AO3 (nơi được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới) vì hình tượng Tiêu Chiến bị “nữ tính hóa” trong một fanfic (truyện do fan viết).

Cảm thấy thần tượng của mình không được tôn trọng, fan Tiêu Chiến đã tiến hành report AO3 khiến trang web này bị chặn, người dùng không thể truy cập. Ngay sau đó, B trạm hay còn gọi là Bilibili (trang web chuyên đăng tải những video couple) cũng bị ảnh hưởng và phải xóa hàng loạt video về đam mỹ.

dien vien tieu chien 3
Tiêu Chiến bị tẩy chay vì fandom của chính mình - Ảnh: Internet

Hành động này của fan Tiêu Chiến khiến toàn bộ công sức, niềm đam mê được gầy dựng từ trước đến giờ của tất cả fandom trở thành công cốc. Quá tức giận, netizen xứ Trung quyết định tẩy chay mỹ nam “Trần tình lệnh”.

Sau khi thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, đại fan kêu gọi report đã lên bài xin lỗi nhưng sau đó lại treo ảnh với dòng chữ “Tôi không có sai” khiến nhiều người thêm phẫn nộ.

Hiện tại, nhiều thương hiệu đã gỡ bỏ hình ảnh đại diện của Tiêu Chiến trước sự phản đối một cách dữ dội của cư dân mạng. Có thể thấy, hình ảnh của Tiêu Chiến đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước những bức ảnh cùng loạt tin nhắn cách đây 10 năm của nam diễn viên Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Trần tình lệnh Tiêu Chiến bị tẩy chay

TIN LIÊN QUAN

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Chỉ có thể là Tiêu Chiến, cắt vài sợi tóc cũng đủ khiến netizen bấn loạn đến mức lên hẳn hot search

Chỉ có thể là Tiêu Chiến, cắt vài sợi tóc cũng đủ khiến netizen bấn loạn đến mức lên hẳn hot search

Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Nhan sắc đỉnh cao của Tiêu Chiến dù không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý