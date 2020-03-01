Tiêu Chiến bất ngờ bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay, hỏi ra nguyên nhân ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Hiện tại, những bộ phim và thương hiệu có sự góp mặt của nam diễn viên Tiêu Chiến đều bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay.

Phong trào tẩy chay nam diễn viên Tiêu Chiến bắt đầu nổ ra vào tối qua (29/2). Theo đó, hàng loạt cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích trên Weibo của các nhãn hàng có Tiêu Chiến làm đại ngôn và cho biết sẽ từ chối mua hàng nếu người đại diện không được thay thế.

Tiêu Chiến đang bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, các bộ phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến đều bị netizen đánh giá 1 sao trên Douban. Điểm số của “Trần tình lệnh”, “Khánh dư niên” không ngừng hạ xuống chỉ trong chưa đầy 1 ngày.

Hàng loạt bộ phim có Tiêu Chiến tham gia đều bị tụt điểm trên Douban - Ảnh: Internet

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không bắt nguồn từ phía Tiêu Chiến mà là từ fandom của anh chàng. Theo đó, cộng đồng fan của nam diễn viên đã rủ nhau report trang AO3 (nơi được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới) vì hình tượng Tiêu Chiến bị “nữ tính hóa” trong một fanfic (truyện do fan viết).

Cảm thấy thần tượng của mình không được tôn trọng, fan Tiêu Chiến đã tiến hành report AO3 khiến trang web này bị chặn, người dùng không thể truy cập. Ngay sau đó, B trạm hay còn gọi là Bilibili (trang web chuyên đăng tải những video couple) cũng bị ảnh hưởng và phải xóa hàng loạt video về đam mỹ.

Tiêu Chiến bị tẩy chay vì fandom của chính mình - Ảnh: Internet

Hành động này của fan Tiêu Chiến khiến toàn bộ công sức, niềm đam mê được gầy dựng từ trước đến giờ của tất cả fandom trở thành công cốc. Quá tức giận, netizen xứ Trung quyết định tẩy chay mỹ nam “Trần tình lệnh”.

Sau khi thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, đại fan kêu gọi report đã lên bài xin lỗi nhưng sau đó lại treo ảnh với dòng chữ “Tôi không có sai” khiến nhiều người thêm phẫn nộ.

Hiện tại, nhiều thương hiệu đã gỡ bỏ hình ảnh đại diện của Tiêu Chiến trước sự phản đối một cách dữ dội của cư dân mạng. Có thể thấy, hình ảnh của Tiêu Chiến đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn? Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước những bức ảnh cùng loạt tin nhắn cách đây 10 năm của nam diễn viên Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-bat-ngo-bi-netizen-xu-trung-dong-loat-tay-chay-hoi-ra-nguyen-nhan-ai-cung-phai-lac-dau-ngan-ngam-352396.html