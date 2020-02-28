Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Sao quốc tế 28/02/2020 16:13

Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước những bức ảnh cùng loạt tin nhắn cách đây 10 năm của nam diễn viên Tiêu Chiến.

Mới đây, netizen xứ Trung lại được dịp xôn xao khi một tài khoản blogger bất ngờ đăng tải loạt ảnh quá khứ của nam diễn viên Tiêu Chiến lên Weibo.

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Hình ảnh quá khứ của Tiêu Chiến bị dân mạng 'đào mộ' - Ảnh: Internet

Theo đó, bức ảnh gây chú ý nhất là khoảnh khắc mỹ nam “Trần tình lệnh” được cho là đi mua nhẫn cùng bạn gái. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến và cô gái này còn có rất nhiều ảnh chụp chung. Qua cử chỉ thì có thể nhận thấy mức độ thân thiết của cả hai không chỉ dừng ở bạn bè. Thời điểm này, ngoại hình của Tiêu Chiến không mấy khác biệt với hiện tại. Tuy nhiên, theo tiết lộ của blogger thì Tiêu Chiến và người bạn gái này đã chia tay.

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Cô gái này khoe được Tiêu Chiến mua tặng nhẫn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, blogger còn chia sẻ lại những bình luận được cho là của Tiêu Chiến thời đại học cùng bạn bè trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2012. Nội dung cuộc trò chuyện với những cụm từ như: “Không phải là sờ mông à” khiến nhiều người kinh ngạc. Netizen cho rằng những bình luận không hay này thật quá khác biệt với hình tượng của Tiêu Chiến bây giờ.

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Một số bình luận được cho là của Tiêu Chiến mà blogger chia sẻ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người hâm mộ của nam diễn viên “Trần tình lệnh” lại cho rằng chỉ vài bình luận cách đây 10 năm không thể đánh giá được một con người: “Mấy cái này cũng sắp 10 năm rồi đó”, “Chuyện của thời đại học, đã qua lâu lắm rồi”, “Đơn giản lại đi, phương thức xào nấu đơn giản chút đi”…

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Sự nổi tiếng khiến Tiêu Chiến liên tục vướng vào nhiều thị phi - Ảnh: Internet

Hiện tại, Tiêu Chiến đang là một đỉnh lưu với nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Sức nổi tiếng và ảnh hưởng của nam diễn viên 9x khiến không ít người thèm khát. Chính vì vậy, Tiêu Chiến cũng phải thường xuyên đối mặt với hàng loạt thị phi và tin đồn vô căn cứ.

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Cho đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút sau “Trần tình lệnh” và ngày càng khẳng định được tầm ảnh hưởng to lớn của mình trước công chúng.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến mỹ nam Tiêu Chiến Trần tình lệnh

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