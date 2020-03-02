Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Sao quốc tế 02/03/2020 17:59

Mới đây, người đại diện của nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục “châm dầu vào lửa” khi đăng bài mỉa mai cộng đồng mạng trên Weibo.

Chỉ trong vòng vài ngày, từ lưu lượng hàng đầu Cbiz, nam diễn viên Tiêu Chiến đã trở thành “tội đồ” của hàng ngàn fandom trên khắp thế giới. Phong trào tẩy chay mỹ nam “Trần tình lệnh” đã khiến hàng loạt nhãn hàng và thương hiệu lớn phải gỡ bỏ hình ảnh Tiêu Chiến hoặc thậm chí thay người đại diện mới. Bên cạnh đó, những tác phẩm truyền hình có sự tham gia của nam diễn viên cũng bị netizen xứ Trung thi nhau đánh giá 1 sao trên Douban.

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Tiêu Chiến bị tẩy chay diện rộng vì hành động sai lầm của fan - Ảnh: Internet

Trước tình hình ngày một căng thẳng, phía đại diện của Tiêu Chiến đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng để xoa dịu dư luận. Thế nhưng, không lâu sau đó, Vu Uyển Cầm - Phó tổng Tân Lệ kiêm người đại diện của Tiêu Chiến đã đăng bài trích dẫn trong tác phẩm “Đám ô hợp” lên Weibo và để chế độ vòng bạn bè. Theo đó, bài đăng này ám chỉ những người đăng bài về Tiêu Chiến cũng như người hâm mộ là “lũ ô hợp”.

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Phía đại diện của Tiêu Chiến bị cho là quá ngông cuồng - Ảnh: Internet

Sự việc chưa kịp hạ nhiệt lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào khiến netizen vô cùng phẫn nộ. Một số bình luận bày tỏ sự bức xúc của cư dân mạng: “Đều là con người cả mà chỉ là được tiếp xúc với idol hơn người thường một chút mà đã nói chúng tôi là đám ô hợp. Đám ô hợp này là người nuôi idol của anh chị đó”, “Fan và đoàn đội muốn Tiêu Chiến về vườn nhanh hơn à? Quản lý phát ngôn ngu xuẩn, nhân viên ngông cuồng ngạo mạn, đoàn fan thì gây sự kéo thù. Thôi về chuồng gà mà chơi hết đi”…

Hiện tại, vụ việc của Tiêu Chiến vẫn đang thu hút sự quan tâm của không chỉ cư dân mạng mà còn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

Bị tẩy chay do hành động của fan hâm mộ, Tiêu Chiến đã có động thái mới nhất của mình thông qua công ty quản lý.

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