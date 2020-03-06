Fan Tiêu Chiến lại khiến netizen xứ Trung ‘ngứa mắt’ khi bất ngờ gọi tên Dương Mịch để ủng hộ thần tượng

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến đồng loạt chia sẻ lại bài đăng cũ của Dương Mịch để bày tỏ sự ủng hộ với thần tượng.

Sau khi khiến hàng ngàn fandom nổi giận và làm dấy lên phong trào tẩy chay mỹ nam “Trần tình lệnh” thì người hâm mộ diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục khiến Cnet “ngứa mắt” với động thái mới. Theo đó, fan Tiêu Chiến bất ngờ đào lại bài chia sẻ cũ của Dương Mịch trên Weibo khiến nữ diễn viên bị kéo vào “tâm bão” tẩy chay của netizen xứ Trung.

Bài đăng cũ của Dương Mịch bị 'đào lại' - Ảnh: Internet Cụ thể, trong quá khứ, Dương Mịch cũng từng phải đối mặt với tình trạng bị toàn mạng “hắc”. Những tin tức không hay về nữ diễn viên như chân thối, phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại tình… liên tục tràn lan trên mạng xã hội. Đối mặt với tình trạng này, Dương Mịch từng đăng tải bài viết với nội dung: “Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nếu giết không chết thì hãy đợi xem tôi trở nên mạnh mẽ hơn đi“. Có thể thấy, trải qua nhiều sóng gió, Dương Mịch ngày càng kiên cường và từng bước trở thành ngôi sao hạng A của Cbiz.

Dương Mịch phải trải qua không ít khó khăn để có được ngày hôm nay - Ảnh: Internet Chính vì vậy, người hâm mộ Tiêu Chiến mong thần tượng của mình cũng có thể như Dương Mịch, kiên cường đứng vững trước làn sóng tẩy chay. Họ không ngừng chia sẻ bài viết của Dương Mịch để thúc đẩy tinh thần của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, hành động này của fan Tiêu Chiến lại khiến netizen khó chịu, họ cho rằng ngôi sao sinh năm 1991 này không thể sánh với Dương Mịch: “Lúc Dương Mịch đăng bài viết này, cô ấy mới có 24 thôi, có phần non trẻ. Còn Tiêu Chiến năm nay mấy tuổi rồi?”, “Dương Mịch là từng bước từng bước chứng minh bằng chính diễn xuất của mình đó, Tiêu Chiến sao xứng với cô ấy đây”… Nhiều người cho rằng fan Tiêu Chiến không nên so sánh nam diễn viên với Dương Mịch - Ảnh: Internet Một số cư dân mạng còn bức xúc khi Tiêu Chiến liên tục im lặng: “Tiêu Chiến nếu có bản lĩnh đăng mấy bài giống Dương Mịch thì cũng không đi đến tình cảnh này”, “Tính cách quyết định vận mệnh, con rùa rút đầu Tiêu Chiến xứng với bài viết này sao?”… Hiện tại, những ồn ào xoay quanh mỹ nam “Trần tình lệnh” vẫn thu hút sự chú ý của công chúng.

Giữa ‘tâm bão’ bị tẩy chay, cư dân mạng quốc tế đồng loạt đăng bài tưởng niệm Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra? Trong khoảng thời gian nam diễn viên Tiêu Chiến phải chống chọi với "cơn bão" tẩy chay của netizen xứ Trung thì cộng đồng mạng thế giới bất ngờ trend hashtag tưởng niệm anh chàng.

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