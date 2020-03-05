Giữa ‘tâm bão’ bị tẩy chay, cư dân mạng quốc tế đồng loạt đăng bài tưởng niệm Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra?

Sao quốc tế 05/03/2020 17:47

Trong khoảng thời gian nam diễn viên Tiêu Chiến phải chống chọi với "cơn bão" tẩy chay của netizen xứ Trung thì cộng đồng mạng thế giới bất ngờ trend hashtag tưởng niệm anh chàng.

Chỉ trong vòng vài ngày, tên tuổi của nam diễn viên Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì làn sóng tẩy chay của cư dân mạng xứ Trung. Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc người hâm mộ Tiêu Chiến report trang AO3 khiến 36 ngàn fandom nổi giận. “Thánh địa” bị xâm phạm, cư dân mạng đồng loạt tẩy chay Tiêu Chiến trên mọi mặt trận.

dien vien tieu chien 1
Tiêu Chiến lao đao vì chính người hâm mộ của mình - Ảnh: Internet

Từ một ngôi sao đang lên được nhiều người yêu mến, Tiêu Chiến bỗng trở thành “tội đồ” của hàng ngàn fandom trên khắp thế giới. Mọi nỗ lực hòa giải từ phía đại diện Tiêu Chiến đều không khiến cư dân mạng hạ hỏa.

Mới đây, mỹ nam “Trần tình lệnh” bất ngờ gây chú ý khi thay ảnh đại diện tài khoản Instagram thành màu đen. Tuy nhiên ngay sau đó, phía công ty của nam diễn viên cho biết tài khoản của anh chàng đang bị hack.

dien vien tieu chien 2
Trang Instagram cá nhân của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, sự việc này lại gây ra hiểu lầm lớn cho cư dân mạng nước ngoài. Họ tưởng rằng Tiêu Chiến là minh tinh đồng tính vừa qua đời nên công ty treo ảnh đại diện màu đen.

Bên cạnh đó, hashtag #Weloveyouxiaozhan mà người hâm mộ dành cho nam diễn viên càng khiến nhiều người thêm hiểu lầm. Bởi trước đó, khi huyền thoại bóng rổ Mỹ qua đời, người hâm mộ cũng đã trend hashtag có nội dung là #WeloveyouKobe. Đến sáng hôm nay, trên các trang mạng quốc tế đều xuất hiện tin tức “Tiêu Chiến qua đời”.

dien vien tieu chien 3

dien vien tieu chien 4
Dân mạng quốc tế đồng loạt tưởng niệm Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, netizen quốc tế bắt đầu đăng bài tưởng niệm anh chàng. Một tài khoản đã để lại bình luận: “Nghe bảo minh tinh đồng tính người Trung Quốc mới qua đời vì virus Corona. Thật đau lòng, mong anh an nghỉ”.

Sự nhầm lẫn tai hại này đang khiến người hâm mộ Tiêu Chiến phẫn nộ vì bỗng nhiên thần tượng của họ lại bị đồn là đã qua đời.

Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi

Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi

Giữa những ồn ào thời gian gần đây, hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Tiêu Chiến bị tẩy chay Trần tình lệnh

TIN LIÊN QUAN

Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi

Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi

Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang

Bị tẩy chay tứ phía, fan không ngừng gây thù chuốc oán nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa

Bị tẩy chay tứ phía, fan không ngừng gây thù chuốc oán nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý