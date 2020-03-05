Giữa ‘tâm bão’ bị tẩy chay, cư dân mạng quốc tế đồng loạt đăng bài tưởng niệm Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra?

Trong khoảng thời gian nam diễn viên Tiêu Chiến phải chống chọi với "cơn bão" tẩy chay của netizen xứ Trung thì cộng đồng mạng thế giới bất ngờ trend hashtag tưởng niệm anh chàng.

Chỉ trong vòng vài ngày, tên tuổi của nam diễn viên Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì làn sóng tẩy chay của cư dân mạng xứ Trung. Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc người hâm mộ Tiêu Chiến report trang AO3 khiến 36 ngàn fandom nổi giận. “Thánh địa” bị xâm phạm, cư dân mạng đồng loạt tẩy chay Tiêu Chiến trên mọi mặt trận. Tiêu Chiến lao đao vì chính người hâm mộ của mình - Ảnh: Internet Từ một ngôi sao đang lên được nhiều người yêu mến, Tiêu Chiến bỗng trở thành “tội đồ” của hàng ngàn fandom trên khắp thế giới. Mọi nỗ lực hòa giải từ phía đại diện Tiêu Chiến đều không khiến cư dân mạng hạ hỏa.

Mới đây, mỹ nam “Trần tình lệnh” bất ngờ gây chú ý khi thay ảnh đại diện tài khoản Instagram thành màu đen. Tuy nhiên ngay sau đó, phía công ty của nam diễn viên cho biết tài khoản của anh chàng đang bị hack. Trang Instagram cá nhân của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Dẫu vậy, sự việc này lại gây ra hiểu lầm lớn cho cư dân mạng nước ngoài. Họ tưởng rằng Tiêu Chiến là minh tinh đồng tính vừa qua đời nên công ty treo ảnh đại diện màu đen.

Bên cạnh đó, hashtag #Weloveyouxiaozhan mà người hâm mộ dành cho nam diễn viên càng khiến nhiều người thêm hiểu lầm. Bởi trước đó, khi huyền thoại bóng rổ Mỹ qua đời, người hâm mộ cũng đã trend hashtag có nội dung là #WeloveyouKobe. Đến sáng hôm nay, trên các trang mạng quốc tế đều xuất hiện tin tức “Tiêu Chiến qua đời”. Dân mạng quốc tế đồng loạt tưởng niệm Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Chính vì vậy, netizen quốc tế bắt đầu đăng bài tưởng niệm anh chàng. Một tài khoản đã để lại bình luận: “Nghe bảo minh tinh đồng tính người Trung Quốc mới qua đời vì virus Corona. Thật đau lòng, mong anh an nghỉ”. Sự nhầm lẫn tai hại này đang khiến người hâm mộ Tiêu Chiến phẫn nộ vì bỗng nhiên thần tượng của họ lại bị đồn là đã qua đời.

Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi Giữa những ồn ào thời gian gần đây, hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tam-bao-bi-tay-chay-cu-dan-mang-quoc-te-dong-loat-dang-bai-tuong-niem-tieu-chien-chuyen-gi-dang-xay-ra-352826.html