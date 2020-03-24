Sau scandal bị ‘tẩy chay’, Tiêu Chiến chấp nhận giảm một nửa cát sê để nhận được vai diễn mới?

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến muốn tái xuất trong dự án phim mới nên đã quyết định giảm một nửa cát sê.

Sau những ngày “án binh bất động”, nam diễn viên Tiêu Chiến đã bắt đầu quay trở lại với công việc. Mới đây, loạt ảnh mỹ nam “Trần tình lệnh” tạo dáng chụp hình cho một tạp chí thời trang Trung Quốc bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Tiêu Chiến lộ ảnh chụp cho một tạp chí thời trang - Ảnh: Internet

Động thái này của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích nhưng lại làm netizen xứ Trung “ngứa mắt”. Không ít cư dân mạng mỉa mai tạo hình của nam diễn viên quê mùa, kém khí chất.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xứ Trung thời gian gần đây liên tục xuất hiện thông tin “tái xuất” của Tiêu Chiến. Theo đó, nam diễn viên sẽ tham gia dự án truyền hình mới được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng mang tên “Tiệm đồ cổ Á Xá”. Phía ekip “Khánh dư niên 2” cũng úp mở về việc giữ nguyên dàn diễn viên cũ nên Tiêu Chiến sẽ tham gia với vai diễn Ngôn Băng Vân.

Tiêu Chiến chuẩn bị nhận dự án phim mới? - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một blogger có tiếng trên Weibo bất ngờ tiết lộ phía Tiêu Chiến đã từ chối dự án “Tiệm đồ cổ Á Xá” vì dính dáng ít nhiều đến yếu tố đam mỹ. Thay vào đó, đoàn đội của ngôi sao “Trần tình lệnh” đang tiếp xúc với bộ phim “Chu Du truyện”. Thậm chí, vì muốn tham gia dự án này mà Tiêu Chiến quyết định giảm một nửa cát sê của mình.

Thông tin này dù chưa được xác thực nhưng vẫn thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung, nhiều ý kiến cho rằng Tiêu Chiến đang tìm mọi cách để tìm lại chỗ đứng của mình trong làng giải trí.

Mẹ Tiêu Chiến từng nói 1 câu khiến nhiều người hoài nghi nam diễn viên sẽ giải nghệ Sự im lặng gần một tháng của Tiêu Chiến khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã không vượt qua được scandal gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-bi-tay-chay-tieu-chien-chap-nhan-giam-mot-nua-cat-se-de-nhan-duoc-vai-dien-moi-354676.html