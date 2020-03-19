“Cùng bên nhau” là dự án phim mới có nội dung xoay quanh cuộc chiến chống dịch bệnh với tinh thần đoàn kết toàn dân của Trung Quốc. Theo đó, phim được xây dựng dựa trên 10 câu chuyện có thật xảy ra trong đại dịch Vũ Hán để ca ngợi hành trình chống dịch bệnh của người dân.

Truyền thông xứ Trung tiết lộ biên kịch của bộ phim đã trực tiếp đến Vũ Hán để thu thập tư liệu phục vụ cho quá trình làm phim. Sau đó sẽ tiến hành lựa chọn dàn diễn viên cho “Cùng bên nhau”.