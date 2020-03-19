Hiện tại, netizen xứ Trung đang vô cùng mong muốn diễn viên Dương Tử, Lý Hiện, Chu Nhất Long... tham gia dự án truyền hình mới mang tên “Cùng bên nhau”.
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“Cùng bên nhau” là dự án phim mới có nội dung xoay quanh cuộc chiến chống dịch bệnh với tinh thần đoàn kết toàn dân của Trung Quốc. Theo đó, phim được xây dựng dựa trên 10 câu chuyện có thật xảy ra trong đại dịch Vũ Hán để ca ngợi hành trình chống dịch bệnh của người dân.
Truyền thông xứ Trung tiết lộ biên kịch của bộ phim đã trực tiếp đến Vũ Hán để thu thập tư liệu phục vụ cho quá trình làm phim. Sau đó sẽ tiến hành lựa chọn dàn diễn viên cho “Cùng bên nhau”.
Ngay lập tức, dự án phim đầy ý nghĩa này đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Cư dân mạng đang tích cực tiến cử dàn diễn viên chính cho phim bao gồm: diễn viên Dương Tử, Lý Hiện, Dương Dương, Vương Khải, Vương Tuấn Khải, Tôn Lệ, Chu Nhất Long…
Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đều được người hâm mộ gọi tên. Tuy nhiên, danh sách đề cử này tuyệt nhiên không nhắc đến mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến. Sau scandal bị “tẩy chay”, hình ảnh của Tiêu Chiến đã dần mờ nhạt trong mắt khán giả.
Được biết, dự án phim “Cùng bên nhau” vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào. Tuy nhiên, có thể thấy khán giả vô cùng trông đợi vào tác phẩm này. Phim dự kiến gồm 20 tập, trong đó mỗi câu chuyện sẽ được viết bởi một biên kịch và một đạo diễn.