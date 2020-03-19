Liên tục vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ảnh thuở nhỏ của Angela Baby lại khiến netizen không ngừng xuýt xoa

Sao quốc tế 19/03/2020 16:55

Mới đây, loạt ảnh thuở nhỏ của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ được đăng tải và lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

Vốn là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, nhan sắc của nữ diễn viên Angela Baby luôn là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít lần bà xã Huỳnh Hiểu Minh vướng phải tin đồn “dao kéo” để sở hữu gương mặt xinh đẹp như hiện tại. Thậm chí, Angela Baby từng đến thẳng bệnh viện kiểm tra chỉ để chứng minh cho khán giả thấy vẻ đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên.

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Ngay từ khi bước chân vào ngành giải trí, Angela Baby thường xuyên vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, Angela Baby tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh thời thơ ấu của mình lên trang Weibo cá nhân. Có thể thấy ngay từ bé, nữ diễn viên đã sở hữu đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng những đường nét vô cùng thanh tú. Điều này chứng tỏ bà xã Huỳnh Hiểu Minh chỉ niềng răng để cải thiện nhan sắc chứ không hề đụng chạm “dao kéo”.

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Angela Baby thuở nhỏ vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

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Qua loạt ảnh thuở nhỏ, nữ diễn viên khéo léo dập tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Sau khi xem loạt ảnh này của Angela Baby, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô: “Angela Baby từ nhỏ đã rất thanh tú rồi, so với bây giờ cũng đâu có khác nhau nhiều nhỉ?”, “Ôi cái nét đẹp ấy khiến tôi cũng phải rung động”, “Tới giờ tôi vẫn không tin Angela Baby phẫu thuật thẩm mỹ, thời bây giờ make up cũng biến vịt thành thiên nga đó thôi”, “Có vẻ như cô nàng không ‘dao kéo’ thật”…

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Ở nhà tránh dịch Covid-19, nữ diễn viên Angela Baby đăng tải loạt ảnh nấu ăn, làm vườn đầy giản dị lên trang cá nhân khiến netizen thích thú.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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