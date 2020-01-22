Mỹ nhân Cbiz khai gian chiều cao: Angela Baby lộ tẩy khi đứng gần Phạm Băng Băng, ‘Tam kim ảnh hậu’ Châu Tấn không ngoại lệ

Sao quốc tế 22/01/2020 18:06

Vì khai gian chiều cao, những mỹ nhân đình đám Cbiz như diễn viên Angela Baby, Châu Tấn… đều lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.

Sự cạnh tranh khắc nghiệt của làng giải trí Hoa ngữ khiến bất kỳ ai cũng đều cố gắng trở nên hoàn hảo nhất có thể trong mắt công chúng. Thế nên, việc các ngôi sao khai gian thêm vài centimet chiều cao không phải là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, chính vì vậy mà khán giả luôn tò mò về chiều cao thật của dàn mỹ nam, mỹ nữ Cbiz.

Angela Baby

Nổi tiếng với vẻ đẹp lai Tây đầy quyến rũ, nữ diễn viên Angela Baby liên tục lọt top mỹ nhân Cbiz. Dù sở hữu ngoại hình “vạn người mê” nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị netizen “soi” ra chi tiết chứng minh cô khai gian chiều cao.

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Angela Baby gây ấn tượng với nhan sắc không tì vết - Ảnh: Internet

Theo đó, Angela Baby cho biết cô cao 1m68. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Phạm Băng Băng - người có chiều cao 168cm trong cùng một sự kiện, Angela Baby lại thấp hơn nửa đầu. Điều này chứng tỏ chiều cao thực sự của mỹ nhân “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” chỉ khoảng 1m60 – 1m65.

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Nữ diễn viên lộ chiều cao thật khi đứng cạnh Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Châu Tấn

Nhắc đến Châu Tấn, người ta không thể quên danh xưng “Tam kim ảnh hậu” của cô. Sở hữu khả năng diễn xuất đỉnh cao, Châu Tấn là một trong những nữ diễn viên được khán giả vô cùng yêu mến.

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Châu Tấn là ảnh hậu của làng giải trí Cbiz - Ảnh: Internet

Với chiều cao 1m61 trên lý lịch, nữ diễn viên “Như Ý truyện” từng bị bóc mẽ khai gian chiều cao khi đứng cạnh đàn em Lưu Hạo Nhiên. Theo đó, Lưu Hạo Nhiên cao khoảng 1m87, Châu Tấn mang giày cao gót khoảng 5cm nhưng vẫn chênh lệch chiều cao rất lớn với nam diễn viên. Chính vì vậy, nhiều người ước tính chiều cao của Châu Tấn không vượt quá 1m60.

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Châu Tấn chỉ sở hữu chiều cao khoảng 1m57 - Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng

Là ca sĩ, diễn viên Hong Kong nổi tiếng, mỹ nhân Chung Hân Đồng cũng khốn khổ vì chiều cao “nấm lùn” của mình. Chung Hân Đồng từng khai báo chiều cao là 1m60 nhưng khi đứng cạnh đồng nghiệp, cô nàng trông thấp bé vô cùng. Chính vì vậy, những đôi giày cao chót vót được xem là “người bạn thân thiết” của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng, Chung Hân Đồng chỉ cao khoảng 1m55 – 1m58.

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Chung Hân Đồng với đôi giày cao chót vót - Ảnh: Internet

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Nhiều sao nữ phải tận dụng thủ thuật để ăn gian chiều cao - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những ngôi sao nữ khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dung, Thẩm Nguyệt… đều phải dùng đến giày độn đế, bục gỗ để ăn gian chiều cao khi đóng phim.

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Từ khóa:   Angela Baby Triệu Lệ Dĩnh Châu Tấn

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