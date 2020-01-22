Giữa lúc Song Hye Kyo vướng nghi vấn ‘bắt cá hai tay’, Song Joong Ki thoải mái chụp ảnh tình tứ cùng gái lạ tại trời Tây

Bức ảnh thân mật giữa nam diễn viên Song Joong Ki và mỹ nhân ngoại quốc tại Colombia bất ngờ thu hút sự chú ý của netizen.

Vừa qua, Song Hye Kyo bất ngờ bị lôi vào lùm xùm tin nhắn của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun. Cụ thể, hai nam diễn viên đã nhắc đến tên của cô trong đoạn tin nhắn năm 2014. Jang Dong Gun nhắc đến Hyun Bin, Bi Rain và Song Hye Kyo với những từ ngữ ám chỉ cả 3 đang trong một mối quan hệ mập mờ.

Đoạn tin nhắn được truyền thông xứ Trung chia sẻ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, đoạn tin nhắn này đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng trong thời gian hẹn hò Bi Rain, Song Hye Kyo đã qua lại với Hyun Bin. Tuy nhiên, netizen vẫn nghi ngờ về độ xác thực thông tin, bởi lẽ đoạn tin nhắn chỉ được phía truyền thông Trung Quốc đăng tải và nó có thể dễ dàng bị thay đổi vì mục đích xấu.

Dù chỉ là tin đồn nhưng danh tiếng và hình ảnh của Song Hye Kyo cũng bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh: Internet

Trong khi vợ cũ vướng nghi vấn “bắt cá hai tay” thì nam diễn viên Song Joong Ki lại bận rộn ghi hình cho bộ phim mới mang tên “Bogota” ở Colombia. Mới đây, hình ảnh Song Joong Ki xuất hiện bên một cô gái Tây xinh đẹp, quyến rũ bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt.

Song Joong Ki tình tứ bên gái lạ - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là cô gái này tỏ ra vô cùng thân mật khi đứng cạnh nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời”. Người đẹp thoải mái tựa đầu, khoác vai Song Joong Ki. Ngay lập tức, netizen đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái lạ mặt này. Được biết, cô gái chụp ảnh cùng Song Joong Ki là diễn viên địa phương Juana Del Rio.

Về phần Song Joong Ki, anh diện trang phục khá đơn giản và vui vẻ tạo dáng bên mỹ nhân ngoại quốc. Tuy nhiên, gương mặt của anh được nhận xét là khá nhợt nhạt vì lịch trình bận rộn.

Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba? Hết Song Joong Ki, đến lượt nữ diễn viên Song Hye Kyo là nạn nhân tiếp theo trong scandal của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

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