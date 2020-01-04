Song Joong Ki vừa tìm được mái nhà mới, Song Hye Kyo liền đăng ảnh người đàn ông bí ẩn lên trang cá nhân

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh của một người đàn ông giấu mặt.

Ngày 3/1 vừa qua, Song Joong Ki đã chính thức gia nhập HISTORY D&C sau khi rời Blossom Entertainment – công ty của Park Bo Gum - người được cho là “tình tin đồn” của Song Hye Kyo. Bên cạnh đó, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” cũng thông báo đến người hâm mộ 2 dự án bom tấn trong năm 2020. Quyết định này của Song Joong Ki nhận được sự ủng hộ của netizen xứ Hàn.

Song Joong Ki trở thành 'gà cưng' của HISTORY D&C - công ty giải trí của Wang Ki Yong (người đứng đầu cục phim truyền hình iHQ) - Ảnh: Internet

Về phía nữ diễn viên Song Hye Kyo, gần đây người đẹp dành nhiều thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn bè.

Tuy nhiên, ngay sau khi Song Joong Ki tìm được mái nhà mới, Song Hye Kyo cũng gây chú ý với động thái đầy bất ngờ trên trang Instagram cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên “Gió mùa đông năm ấy” đã đăng tải bức ảnh một người đàn ông giấu mặt do chính cô chụp khiến không ít người tò mò về danh tính của nhân vật bí ẩn này.

Song Hye Kyo làm mới trang cá nhân với hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn – Ảnh: IG

Ngay sau khi tìm hiểu kỹ thì cư dân mạng đã phát hiện ra người đàn ông giấu mặt này là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hong Jang Hyun. Theo đó, người hâm mộ dự đoán Song Hye Kyo đang hợp tác với nhà nhiếp ảnh này để cho ra đời một bộ ảnh hoành tráng.

Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo và Song Joong Ki chưa bao giờ nhắc đến đối phương trước công chúng. Cả hai đều chọn cho mình những con đường riêng và dần lấy lại tinh thần sau đổ vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/song-joong-ki-vua-tim-duoc-mai-nha-moi-song-hye-kyo-lien-dang-anh-nguoi-dan-ong-bi-an-len-trang-ca-nhan-348050.html