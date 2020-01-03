Rời công ty chung với ‘người tình tin đồn’ của Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã tìm được mái nhà mới

Sau khi rời Blossom Entertainment, nam diễn viên Song Joong Ki đã chính thức gia nhập công ty HISTORY D&C để phát triển sự nghiệp.

Mới đây, truyền thông xứ Hàn xôn xao trước thông tin nam diễn viên Song Joong Ki đã tìm được công ty chủ quản mới sau khi rời mái nhà chung với Park Bo Gum – “người tình tin đồn” của Song Hye Kyo.

Song Joong Ki đã tìm được mái nhà mới sau khi rời công ty chung với Park Bo Gum - Ảnh: Internet

Hôm nay (3/1), phía HISTORY D&C đã chính thức đưa ra thông báo về việc nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” trở thành nghệ sỹ độc quyền của công ty.

Theo đó, đại diện HISTORY D&C cho biết: “Ký hợp đồng độc quyền với nam diễn viên Song Joong Ki có thể được coi như một cuộc hành trình mới. Chúng tôi sẽ cùng với Song Joong Ki tạo ra sự hợp tác tích cực, cố gắng hết sức cùng nhau phát triển”.

Được biết, đây là công ty giải trí do Hwang Ki Yong – người đứng đầu cục phim truyền hình iHQ thành lập. Song Joong Ki đã từng hợp tác với ông trong các bộ phim đình đám như: “Tuyết có rơi vào đêm Giáng sinh”, “Nice guy” và “Cuộc chiến hoàng cung”.

Nam diễn viên sẽ bắt tay vào thực hiện những dự án mới ngay khi trở thành 'gà cưng' của HISTORY D&C - Ảnh: Internet

Sau khi gia nhập HISTORY D&C, Song Joong Ki sẽ tham gia dự án bom tấn “Lightning Ship” liên quan đến chủ đề khoa học viễn tưởng không gian đầu tiên của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nam diễn viên sẽ góp mặt trong bộ phim mới có nội dung về người nhập cư Colombia vào những năm 1990.

Trước thông tin này, người hâm mộ vô cùng vui mừng và bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của Song Joong Ki.

Song Joong Ki khá im ắng hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Song Hye Kyo, nam diễn viên chỉ tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí trước công chúng. Trái ngược với hướng đi của chồng cũ, Song Hye Kyo lại ngày càng phát triển hơn với hình ảnh quý cô độc thân mạnh mẽ. Cô liên tục trở thành “gương mặt vàng” của hàng loạt thương hiệu lớn.

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm Trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục chia sẻ những chuyến du lịch trên trang cá nhân thì Song Joong Ki cũng có lần lộ diện hiếm hoi vào những ngày cuối năm.

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