Giữa lúc chồng cũ liên quan đến scandal ‘săn gái’ của đàn anh, Song Hye Kyo thoải mái hẹn hò cùng trai lạ

Sao quốc tế 16/01/2020 16:46

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh hẹn hò cùng bạn bè và tỏ ra khá bình thản trước scandal của Song Joong Ki.

Mới đây, làng giải trí xứ Hàn chấn động trước thông tin nam diễn viên đình đám của “Hoàng hậu Ki” Joo Jin Mo lộ tin nhắn “săn gái” cùng đàn anh Jang Dong Gun. Thậm chí, hai nam diễn viên còn dùng nhiều từ ngữ nhạy cảm và có phần bỡn cợt đối với phái nữ trong đoạn hội thoại.

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Joo Jin Mo và Jang Dong Gun vướng scandal 'săn gái' dù cả hai đều đã có gia đình - Ảnh: Internet

Ngay khi tin tức này được lan truyền với tốc độ “chóng mặt”, hội bạn thân của Jang Dong Gun gồm Song Joong Ki, Hyun Bin, Cha Tae Hyun, Song Seung Hun, Park Joong Hoon và Hwang Jung Min bất ngờ bị réo tên.

Được biết, Song Joong Ki thường cùng đàn anh Jang Dong Gun đi đánh golf và tham gia các buổi tiệc tùng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” có thể liên quan đến scandal “săn gái” của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun.

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Song Joong Ki thường xuyên tụ tập cùng hội bạn thân Jang Dong Gun - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào của chồng cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo tỏ ra vô cùng bình thản. Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp liên tục chia sẻ những hình ảnh hẹn hò cùng bạn bè. Qua hình ảnh đăng tải, Song Hye Kyo diện trang phục đơn giản, vui vẻ đứng bên một người đàn ông lạ mặt.

Ở một tấm hình khác, nữ diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” bình yên ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

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Song Hye Kyo tỏ ra khá bình thản dù trước những nghi vấn liên quan đến Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Về phía Song Joong Ki, anh không mấy quan tâm đến những tin đồn thất thiệt này. Hiện tại, nam diễn viên đã đến Colombia để thực hiện bộ phim mới mang tên “Bogota”.

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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh của một người đàn ông giấu mặt.

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Từ khóa:   Song Joong Ki Song Hye Kyo sao Hàn

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