Chỉ có thể là Jennie (BLACKPINK), diện đầm hoa lá sến súa vẫn cực sang và thần thái

Hình ảnh mới nhất của nữ thần tượng Jennie nhà BLACKPINK trên Instagram đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Nhắc đến biểu tượng thời trang của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK, người ta thường nghĩ ngay đến Jennie. Sở hữu vẻ đẹp lạ, không trộn lẫn với bất kỳ ai cùng gu thời trang ấn tượng, Jennie thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng. Bên cạnh đó, “gà cưng” nhà YG còn là “gương mặt vàng” của những thương hiệu nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Jennie là thành viên có gu thời trang ấn tượng nhất BLACKPINK – Ảnh: Internet

Cô nàng liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng - Ảnh: Internet

Nữ thần tượng được xem như một fashionista của làng giải trí Hàn Quốc với khí chất ngôi sao và khả năng “cân” mọi phong cách, mọi kiểu trang phục. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của Jennie đều nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông xứ Hàn và người hâm mộ châu Á.

Mới đây, cô nàng cá tính Jennie nhà BLACKPINK vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất trên trang Instagram cá nhân. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt yêu thích và hơn 23 nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Bộ trang phục bánh bèo cũng không thể ‘dìm hàng’ nhan sắc của Jennie – Ảnh: IG

Cô nàng khoe đôi chân dài miên man vạn người mê trước ống kính – Ảnh: IG

Vẻ đáng yêu của Jennie khiến fan bấn loạn – Ảnh: IG

Điều khiến bức ảnh này gây chú ý chính là phong cách ăn mặc khác lạ của “Công chúa nhà YG”. Diện đầm hoa bánh bèo được cho là khá sến súa kết hợp cùng vớ đen dài và bốt cao, Jennie vẫn cực thần thái thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, đôi chân dài thẳng tắp của nữ rapper cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kpop có mấy ai sexy như Jennie (BLACKPINK), chăm chỉ diện croptop từ sân bay đến sân khấu Mặc dù không quá cao nhưng Jennie (BLACKPINK) vẫn luôn lọt top những nữ thần tượng gợi cảm nhất nhờ sở hữu vòng eo con kiến. Cô nàng cũng thường xuyên mặc croptop khoe trọn vòng eo không chút mỡ thừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-co-the-la-jennie-blackpink-dien-dam-hoa-la-sen-sua-van-cuc-sang-va-than-thai-349257.html