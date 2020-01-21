Bị nghi mang thai lần 2, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đã chính thức lên tiếng

Ngay khi người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng trước “tin vui” của vợ chồng diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thì người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, một tài khoản blogger nổi tiếng xứ Trung đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh hậu trường gây xôn xao của nữ diễn viên Lâm Tâm Như.

Qua loạt ảnh được chia sẻ, bà xã Hoắc Kiến Hoa để lộ vòng 2 lớn bất thường trong đoạn clip hậu trường. Đặc biệt, nàng “Hạ Tử Vy” còn liên tục dùng tay để che chắn và đỡ phần bụng. Nhiều người cho rằng đây là thói quen thường thấy ở phụ nữ mang thai và đặt ra nghi vấn Lâm Tâm Như đã có “tin vui”.

Phần bụng của Lâm Tâm Như nhô cao thấy rõ – Ảnh: Internet

Liệu cô nàng có thực sự mang thai lần 2? - Ảnh: Internet

Nhiều người tin rằng cặp đôi nổi tiếng chuẩn bị đón con thứ hai – Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên 44 tuổi vướng phải tin đồn này. Trước đó, trong một bức ảnh hậu trường khác, Lâm Tâm Như cũng để lộ vòng eo lớn và rộ lên nghi vấn cô nàng đang mang thai lần 2.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như phủ nhận việc mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Ngay khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ cặp đôi đã tỏ ra vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, mới đây, phía Lâm Tâm Như đã lên tiếng phủ nhận sự việc: “Là giả đấy, chỉ là do vấn đề đến từ góc độ của quần áo thôi, hoàn toàn không có chuyện gì cả”.

Được biết, từ khi chuyển sang làm nhà sản xuất phim, Lâm Tâm Như vô cùng bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Theo đó, cô và ông xã cũng chưa có ý định sinh thêm em bé.

Lộ vòng hai to bất thường, Lâm Tâm Như vướng nghi án mang thai ở tuổi 43 Nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến nhiều người bất ngờ với vòng hai to bất thường khi tham gia một sự kiện gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-mang-thai-lan-2-ba-xa-hoac-kien-hoa-lam-tam-nhu-da-chinh-thuc-len-tieng-349280.html