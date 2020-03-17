Không lộng lẫy như đi thảm đỏ, Angela Baby khiến fan ‘bật cười’ trước hình ảnh cuốc đất, dọn cỏ đầy bình dị

Khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đã chọn cách hủy show và ở nhà tránh dịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ nhìn thấy một hình ảnh khác của thần tượng.

Mới đây, nữ diễn viên Angela Baby cũng đã đăng tải loạt ảnh mới lên trang Weibo cá nhân trong thời gian ở nhà làm bà nội trợ với nội dung: “Khai hoang ngày xuân”. Qua hình ảnh chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng. Đặc biệt, người đẹp còn khiến netizen thích thú với khoảnh khắc cuốc đất, dọn cỏ đầy chuyên nghiệp.

Hình ảnh bình dị hết sức đời thường này của Angela Baby nhận được nhiều lời khen của netizen xứ Trung. Nhiều người nhận xét rằng nữ diễn viên trông vô cùng đáng yêu khi buộc tóc cao, tạo hình không quá cầu kỳ và làm việc năng nổ.