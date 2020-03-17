Không lộng lẫy như đi thảm đỏ, Angela Baby khiến fan ‘bật cười’ trước hình ảnh cuốc đất, dọn cỏ đầy bình dị

Sao quốc tế 17/03/2020 16:57

Ở nhà tránh dịch Covid-19, nữ diễn viên Angela Baby đăng tải loạt ảnh nấu ăn, làm vườn đầy giản dị lên trang cá nhân khiến netizen thích thú.

Khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đã chọn cách hủy show và ở nhà tránh dịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ nhìn thấy một hình ảnh khác của thần tượng.

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Để giao lưu với khán giả, nhiều ngôi sao còn livestream cách thức nấu ăn, thói quen sinh hoạt hàng ngày… - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Angela Baby cũng đã đăng tải loạt ảnh mới lên trang Weibo cá nhân trong thời gian ở nhà làm bà nội trợ với nội dung: “Khai hoang ngày xuân”. Qua hình ảnh chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng. Đặc biệt, người đẹp còn khiến netizen thích thú với khoảnh khắc cuốc đất, dọn cỏ đầy chuyên nghiệp.

Hình ảnh bình dị hết sức đời thường này của Angela Baby nhận được nhiều lời khen của netizen xứ Trung. Nhiều người nhận xét rằng nữ diễn viên trông vô cùng đáng yêu khi buộc tóc cao, tạo hình không quá cầu kỳ và làm việc năng nổ.

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Angela Baby quyết định dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ở nhà để ‘khai hoang’ sân vườn nhà mình – Ảnh: Internet

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Xuất hiện ở sân vườn bên ngoài nhà, cô vẫn không quên mang theo khẩu trang. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài bình dị của nữ diễn viên – Ảnh: Internet

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Angela Baby khoe thành quả lao động mệt nhọc của mình với người hâm mộ - Ảnh: Internet

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Tránh dịch ở nhà, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lúc thì làm bánh, khi lại làm kẹo bông gòn - Ảnh: Internet

Trước đó, cô nàng còn hào hứng khoe với người hâm mộ thành quả nấu ăn tại nhà. Thậm chí, người đẹp còn tự làm kẹo bông gòn khiến không ít người thích thú.

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ đó là trước khi qua lại với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác giúp đỡ rất nhiều.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

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