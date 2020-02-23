Thực hư tin đồn Angela Baby giả vờ làm người mẹ tốt, bỏ con cho ông bà chăm để dễ dàng đi show

Qua bài phỏng vấn mới đây của nữ diễn viên Angela Baby, netizen xứ Trung đều cảm nhận được rằng cô thực sự là một người mẹ tuyệt vời.

Là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì Cbiz, vợ chồng diễn viên Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng phải hàng loạt thị phi. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, cặp đôi bị nghi đã ly hôn và phân chia tài sản. Dù từng lên tiếng phủ nhận nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng cả hai chỉ đang đóng kịch trước công chúng.

Cách đây không lâu, mạng xã hội xứ Trung lại xuất hiện tin đồn Angela Baby chỉ vờ đóng vai một người mẹ tốt. Theo đó, Bọt Biển Nhỏ đã được giao cho ông bà nội chăm sóc, vài tháng mới gặp mẹ 1 lần.

Angela Baby bị cho là vờ đóng người mẹ tốt trước công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lần trả lời tạp chí mới đây, Angela Baby cho biết cô không hề bỏ bê con trai như lời đồn. Nữ diễn viên tâm sự, cô làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ đến con trai, bởi lẽ cô luôn mong Bọt Biển Nhỏ sẽ cảm thấy tự hào về mẹ. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự lo lắng khi con trai trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho biết cô không muốn con trai bị tổn thương bởi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội – Ảnh: Internet

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ bản thân cô cũng rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con. Nếu cậu bé làm sai, cô sẽ ngay lập tức phê bình để Bọt Biển Nhỏ biết cách sửa đổi. Khi nhắc đến con trai, ánh mắt của Angela Baby luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô cho biết Bọt Biển Nhỏ tuy đôi lúc bướng bỉnh nhưng lại là một cậu bé có trái tim ấm áp và rất yêu thương mẹ.

Dù bận rộn đến mấy, chỉ cần có thời gian rảnh là Angela Baby lại ở bên con trai - Ảnh: Internet

Qua những lời chia sẻ chân thành của Angela Baby, cư dân mạng có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự thấu hiểu mà cô dành cho Bọt Biển Nhỏ. Chính vì vậy, việc cô bỏ bê con trai hoàn toàn không đáng tin.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby chính thức nói về tin đồn ly hôn và việc phân chia tài sản Sau thời gian giữ im lặng, nữ diễn viên Angela Baby đã chính thức lên tiếng về những tin đồn ly hôn với ông xã Huỳnh Hiểu Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-tin-don-angela-baby-gia-vo-lam-nguoi-me-tot-bo-con-cho-ong-ba-cham-de-de-dang-di-show-351727.html