Bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby chính thức nói về tin đồn ly hôn và việc phân chia tài sản

Sao quốc tế 21/02/2020 15:25

Sau thời gian giữ im lặng, nữ diễn viên Angela Baby đã chính thức lên tiếng về những tin đồn ly hôn với ông xã Huỳnh Hiểu Minh.

Hơn 1 năm trở lại đây, mạng xã hội xứ Trung liên tục xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh đã ly hôn. Thậm chí, cả hai đã phân chia xong tài sản, phía Angela Baby cũng giành được quyền nuôi con.

Trước những ồn ào này, phía đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn không hề bị dập tắt. Trên mạng xã hội, người ta vẫn thấy Huỳnh Hiểu Minh chúc mừng sinh nhật bà xã. Thậm chí, khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ vì những cử chỉ âu yếm dành cho nhau.

Tuy nhiên, netizen vẫn cho rằng tất cả chỉ là một vở diễn để che giấu sự thật cặp đôi đã “đường ai nấy đi”.

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Netizen cho rằng cả hai đã ly hôn nhưng chưa thể công khai vì ràng buộc nhiều hợp đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, Angela Baby đã chính thức trả lời về những tin đồn ly hôn, phân chia tài sản và tranh giành quyền nuôi con với Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” thẳng thắn cho biết: Yêu đương thì người ta mong bạn chia tay, kết hôn thì người ta mong bạn ly hôn, không còn cách nào khác, dù là minh tinh cũng phải đối mặt”.

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Angela Baby ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, khi được hỏi về nguyên nhân tại sao không còn thể hiện nhiều tình cảm với bà xã như trước, Huỳnh Hiểu Minh đã trả lời rằng: Tôi đã quen với việc bị mắng chửi nhưng không muốn Angela Baby bị ảnh hưởng”.

Có thể thấy, vì áp lực dư luận mà vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh ngày càng thận trọng hơn trong chính cuộc hôn nhân của họ. Hiện tại, thông tin cả hai ly hôn vẫn chưa được xác thực mà chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby

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