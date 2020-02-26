So kè nhan sắc 2 ‘Mỹ nhân Tân Cương’ được cho là tình địch của Angela Baby

Sao quốc tế 26/02/2020 11:54

“Mỹ nhân Tân Cương” Cổ Lực Na Trát và Cáp Ni Khắc Tư từng vướng nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh – ông xã của nữ diễn viên Angela Baby.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin “Mỹ nhân Tân Cương” Cáp Ni Khắc Tư bí mật hẹn hò với ông xã nữ diễn viên Angela Baby. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình. Phía Cáp Ni Khắc Tư cũng đưa ra phản hồi tương tự.

dien vien angela baby 1
Huỳnh Hiểu Minh đã phủ nhận chuyện ngoại tình - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu ông xã Angela Baby vướng tin đồn ngoại tình. Trước đó, nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát cũng được cho là “tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh.

Đặc biệt, hai người đẹp vướng tin đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh đều được biết đến với danh xưng “Mỹ nhân Tân Cương” vạn người mê.

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992 và từng là đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng chiều cao 1m72 nổi bật, Cổ Lực Na Trát dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của các nhãn hàng thời trang.

dien vien angela baby 2dien vien angela baby 3

dien vien angela baby 4
Vẻ đẹp khiến người ta thương nhớ của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Cổ Lực Na Trát dần thay đổi phong cách từ ngây thơ, thanh thuần sang quyến rũ, gợi cảm. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

dien vien angela baby 5dien vien angela baby 6

dien vien angela baby 7
Cô nàng thay đổi hình tượng sang chảnh, quyến rũ - Ảnh: Internet

Cáp Ni Khắc Tư

Khác với Cổ Lực Na Trát, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau 1 giây cởi mặt nạ trên sóng truyền hình. Cô sinh năm 1996 và hiện đang là nghệ sĩ thuộc công ty Đông Bá Ảnh Nghiệp dưới trướng Trần Hách.

dien vien angela baby 8

dien vien angela baby 9
Mỹ nhân Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư được cho là không hề kém cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát. Sở hữu vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú, Cáp Ni Khắc Tư khiến người khác phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

dien vien angela baby 10
Gương mặt thanh tú đúng chuẩn 'Mỹ nhân Tân Cương' - Ảnh: Internet

dien vien angela baby 11

dien vien angela baby 12
Dù xinh đẹp nhưng cô chưa có bất kỳ tác phẩm truyền hình nào - Ảnh: Internet

Dù là mỹ nhân vạn người mê nhưng sự nghiệp của Cổ Lực Na Trát và Cáp Ni Khắc Tư đều không mấy nổi bật. Thay vào đó, cả hai lại gây chú ý với scandal tình cảm với những diễn viên nam nổi tiếng.

Vướng nghi vấn ngoại tình ‘Mỹ nhân Tân Cương’, Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng

Vướng nghi vấn ngoại tình ‘Mỹ nhân Tân Cương’, Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng

Mới đây, ông xã Angela Baby - nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình với “Mỹ nhân Tân Tương” Cáp Ni Khắc Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh ông xã Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Vướng nghi vấn ngoại tình ‘Mỹ nhân Tân Cương’, Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng

Vướng nghi vấn ngoại tình ‘Mỹ nhân Tân Cương’, Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby chính thức nói về tin đồn ly hôn và việc phân chia tài sản

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby chính thức nói về tin đồn ly hôn và việc phân chia tài sản

Sau Huỳnh Hiểu Minh, đến lượt vợ chồng Tôn Lệ bị netizen 'ném đá' vì quyên góp quá ít cho Vũ Hán

Sau Huỳnh Hiểu Minh, đến lượt vợ chồng Tôn Lệ bị netizen 'ném đá' vì quyên góp quá ít cho Vũ Hán

Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Vì sao Huỳnh Hiểu Minh có mặt trong lễ sinh nhật con trai nhưng quyết không lộ diện?

Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ

Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ

Mỹ nhân Cbiz khai gian chiều cao: Angela Baby lộ tẩy khi đứng gần Phạm Băng Băng, ‘Tam kim ảnh hậu’ Châu Tấn không ngoại lệ

Mỹ nhân Cbiz khai gian chiều cao: Angela Baby lộ tẩy khi đứng gần Phạm Băng Băng, ‘Tam kim ảnh hậu’ Châu Tấn không ngoại lệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới