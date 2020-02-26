So kè nhan sắc 2 ‘Mỹ nhân Tân Cương’ được cho là tình địch của Angela Baby

“Mỹ nhân Tân Cương” Cổ Lực Na Trát và Cáp Ni Khắc Tư từng vướng nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh – ông xã của nữ diễn viên Angela Baby.
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Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin “Mỹ nhân Tân Cương” Cáp Ni Khắc Tư bí mật hẹn hò với ông xã nữ diễn viên Angela Baby. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình. Phía Cáp Ni Khắc Tư cũng đưa ra phản hồi tương tự.
Được biết, đây không phải là lần đầu ông xã Angela Baby vướng tin đồn ngoại tình. Trước đó, nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát cũng được cho là “tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh.
Đặc biệt, hai người đẹp vướng tin đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh đều được biết đến với danh xưng “Mỹ nhân Tân Cương” vạn người mê.
Cổ Lực Na Trát
Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992 và từng là đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng chiều cao 1m72 nổi bật, Cổ Lực Na Trát dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của các nhãn hàng thời trang.
Khoảng thời gian gần đây, Cổ Lực Na Trát dần thay đổi phong cách từ ngây thơ, thanh thuần sang quyến rũ, gợi cảm. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
Cáp Ni Khắc Tư
Khác với Cổ Lực Na Trát, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau 1 giây cởi mặt nạ trên sóng truyền hình. Cô sinh năm 1996 và hiện đang là nghệ sĩ thuộc công ty Đông Bá Ảnh Nghiệp dưới trướng Trần Hách.
Nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư được cho là không hề kém cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát. Sở hữu vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú, Cáp Ni Khắc Tư khiến người khác phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Dù là mỹ nhân vạn người mê nhưng sự nghiệp của Cổ Lực Na Trát và Cáp Ni Khắc Tư đều không mấy nổi bật. Thay vào đó, cả hai lại gây chú ý với scandal tình cảm với những diễn viên nam nổi tiếng.