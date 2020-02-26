So kè nhan sắc 2 ‘Mỹ nhân Tân Cương’ được cho là tình địch của Angela Baby

Được biết, đây không phải là lần đầu ông xã Angela Baby vướng tin đồn ngoại tình. Trước đó, nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát cũng được cho là “tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin “Mỹ nhân Tân Cương” Cáp Ni Khắc Tư bí mật hẹn hò với ông xã nữ diễn viên Angela Baby . Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình. Phía Cáp Ni Khắc Tư cũng đưa ra phản hồi tương tự.

Đặc biệt, hai người đẹp vướng tin đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh đều được biết đến với danh xưng “Mỹ nhân Tân Cương” vạn người mê.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992 và từng là đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng chiều cao 1m72 nổi bật, Cổ Lực Na Trát dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của các nhãn hàng thời trang.

Vẻ đẹp khiến người ta thương nhớ của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Cổ Lực Na Trát dần thay đổi phong cách từ ngây thơ, thanh thuần sang quyến rũ, gợi cảm. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Cô nàng thay đổi hình tượng sang chảnh, quyến rũ - Ảnh: Internet

Cáp Ni Khắc Tư

Khác với Cổ Lực Na Trát, Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau 1 giây cởi mặt nạ trên sóng truyền hình. Cô sinh năm 1996 và hiện đang là nghệ sĩ thuộc công ty Đông Bá Ảnh Nghiệp dưới trướng Trần Hách.

Mỹ nhân Cáp Ni Khắc Tư nổi tiếng chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư được cho là không hề kém cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát. Sở hữu vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú, Cáp Ni Khắc Tư khiến người khác phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Gương mặt thanh tú đúng chuẩn 'Mỹ nhân Tân Cương' - Ảnh: Internet

Dù xinh đẹp nhưng cô chưa có bất kỳ tác phẩm truyền hình nào - Ảnh: Internet

Dù là mỹ nhân vạn người mê nhưng sự nghiệp của Cổ Lực Na Trát và Cáp Ni Khắc Tư đều không mấy nổi bật. Thay vào đó, cả hai lại gây chú ý với scandal tình cảm với những diễn viên nam nổi tiếng.