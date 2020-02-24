Vướng nghi vấn ngoại tình ‘Mỹ nhân Tân Cương’, Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng

Sao quốc tế 24/02/2020 18:06

Mới đây, ông xã Angela Baby - nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình với “Mỹ nhân Tân Tương” Cáp Ni Khắc Tư.

Cách đây không lâu, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện tin đồn nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình với “Mỹ nhân Tân Cương” – Cáp Ni Khắc Tư.

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'Mỹ nhân Tân Cương' Cáp Ni Khắc Tư - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào này, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Cáp Ni Khắc Tư. Cụ thể, ông xã Angela Baby cho biết khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến nay, anh đang ở Thành Đô quay phim. Trong quá trình quay phim, Huỳnh Hiểu Minh buộc phải cách ly ở khách sạn để tránh dịch Covid-19 lây lan. Thậm chí, anh không thể về nhà thăm bà xã và con trai Bọt Biển Nhỏ chứ đừng nói đến chuyện ngoại tình.

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Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận việc ngoại tình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bởi những tin đồn không hay như thế này lại xảy ra trong giai đoạn cả nước đang đối mặt với dịch bệnh. Ngoài ra, nam diễn viên còn cho biết sẽ nhờ cậy sự can thiệp của pháp luật để trừng trị những kẻ tung tin thất thiệt.

Về phía Cáp Ni Khắc Tư, đại diện công ty của nữ diễn viên cũng đã lên tiếng phủ nhận và đưa ra giải thích rằng giai đoạn đó bà ngoại cô bị bệnh nên cô liên tục túc trực trong bệnh viện. Hiện tại, bà của nữ diễn viên đã qua đời nên Cáp Ni Khắc Tư mong cư dân mạng đừng lan truyền những tin đồn vô căn cứ.

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Cáp Ni Khắc Tư cũng phủ nhận tin đồn tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn ngoại tình. Trước đó, nam diễn viên từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Cổ Lực Na Trát.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Cáp Ni Khắc Tư

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