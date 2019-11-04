Từng tuyên bố cai thuốc lá nhưng Angela Baby lại bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Sao quốc tế 04/11/2019 09:52

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Angela Baby phì phèo thuốc lá trong phòng kín bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Angela Baby liên tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Trên mạng thường xuyên xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh. Bên cạnh đó, nhan sắc lên xuống thất thường của cô cũng là đề tài gây tranh cãi của netizen.

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Angela Baby liên tục phải đối diện với những tin đồn vô căn cứ - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sohu bất ngờ đăng loạt ảnh Angela Baby tụ họp cùng bạn bè và ăn tối tại một nhà hàng. Qua hình ảnh được ghi lại, nữ diễn viên và bạn bè đã có một bữa tối vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là hình ảnh Angela Baby phì phèo thuốc lá trong phòng kín.

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Angela Baby vui vẻ tụ tập cùng bạn bè - Ảnh: Internet

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Hình ảnh nữ diễn viên hút thuốc bị ghi lại - Ảnh: Internet

Được biết, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) có luật cấm hút thuốc trong phòng kín. Chính vì vậy, hành động này của Angela Baby bị cho là trái luật. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự thất vọng và chỉ trích nữ diễn viên “Vân Trung Ca”.

Năm 2008, Angela Baby từng hứa với người hâm mộ sẽ cai thuốc nhưng có vẻ như nữ diễn viên đã không thực hiện được lời hứa năm xưa. Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt gặp bà xã Huỳnh Hiểu Minh phì phèo thuốc lá. Tháng 3/2019, hình ảnh người đẹp hút thuốc ở bệnh viện đã gây xôn xao mạng xã hội.

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Angela Baby từng bị bắt gặp hút thuốc tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Một số bình luận từ netizen:

- “Cô ấy không cai được đâu, mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Lần nào cũng nói cai, kết quả thì đâu vẫn hoàn đó thôi”.

- “Dù là vui vẻ hay stress thì việc hút thuốc ở phòng kín là sai, hy vọng chị nhận thức được sai lầm của mình và xin lỗi!”.

- “Nếu là ảnh bây giờ thì đáng lên án. Phạt nặng vào, Bắc Kinh có luật cấm rồi”.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

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