Vô tình để mặt sát máy quay, mỹ nhân Cbiz – Angela Baby lộ mặt đầy nếp nhăn, mắt thâm quầng

Những hình ảnh kém sắc của nữ diễn viên Angela Baby trong một chương trình thực tế mới đây đang được netizen xứ Trung lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mới đây, trang QQ của Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, những khoảnh khắc này được ghi lại khi bà xã Huỳnh Hiểu Minh tham gia một chương trình giải trí.

Hình ảnh của Angela Baby được QQ chia sẻ - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên lộ vùng mắt đầy nếp nhăn - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh không photoshop, nhan sắc thật của Angela Baby bị lộ rõ và khiến nhiều người thất vọng. Một số cư dân mạng còn cho rằng người đẹp đang bắt đầu lão hóa chứ không xinh đẹp bất chấp thời gian như ảnh trên mạng.

Angela Baby lộ nhan sắc lão hóa - Ảnh: Internet

Dù khi ghi hình, Angela Baby được tạo hình trẻ trung, tóc kết kỹ càng như thiếu nữ nhưng gương mặt cô lại đầy nếp nhăn nơi khóe mắt. Bên cạnh đó, quầng thâm ở khu vực này cũng khiến nữ diễn viên trông già nua hơn. Thậm chí, trang QQ còn so sánh nhan sắc của Angela Baby kém cạnh hơn cả MC Aya – người hơn cô đến 11 tuổi.

Angela Baby từng nhiều lần để lộ khuyết điểm trên gương mặt - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Angela Baby lộ dấu hiệu lão hóa. Người đẹp từng để lộ không ít khoảnh khắc kém sắc với ảnh không chỉnh sửa. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tỏ ý bênh vực Angela Baby. Bởi lẽ, với lịch trình công việc dày đặc, nữ diễn viên không thể đảm bảo được nhan sắc và sức khỏe.

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