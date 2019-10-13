Mỹ nhân hàng đầu Cbiz – Angela Baby có vẻ đẹp ra sao khi còn làm người mẫu nghiệp dư

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khó ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của nữ diễn viên Angela Baby. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà có nhiều tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc như hiện tại.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, người đẹp liên tục vướng phải nghi vấn đã “dao kéo” để tân trang nhan sắc.

Vẻ đẹp khó ai bì kịp của Angela Baby - Ảnh: Internet

Trước những lời đồn đoán này, Angela Baby không ít lần phủ nhận, thậm chí còn đến gặp bác sĩ để chứng minh vẻ đẹp của cô là tự nhiên. Năm 2015, cô đến bệnh viện làm kiểm tra nhân trắc học để khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô từng đến bệnh viện để chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, một số hình ảnh thời còn làm người mẫu nghiệp dư của Angela Baby bất ngờ được chia sẻ trên các trang báo xứ Trung. Được biết, cô bước chân vào Cbiz từ năm 17 tuổi với vai trò người mẫu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tích cực, người đẹp dần khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình trong làng giải trí.

Angela Baby đang là ngôi sao hạng A trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Theo trang Sina, loạt ảnh thời chưa nổi tiếng này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh được chụp khi cô chỉ là một người mẫu nghiệp dư đang tham gia trình diễn trong một sự kiện thời trang.

Hình ảnh thuở mới vào nghề của Angela Baby - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên Angela Baby sở hữu vẻ ngoài rạng ngời và cuốn hút. Những đường nét trên gương mặt cô tuy không sắc sảo như hiện tại nhưng lại vô cùng thanh tú với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da trắng mịn. Netizen cho rằng vẻ đẹp của Angela Baby thực sự là tự nhiên.

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