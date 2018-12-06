Vùng kín ‘khô hạn’ hay ‘chuyện ấy’ dần nguội lạnh, hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày

Chọn thực phẩm 06/12/2018 18:04

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện vấn đề “khô hạn” ở chị em, đồng thời tăng chất lượng “cuộc yêu” cho cả hai.

Nhiều chị em gặp phải tình trạng khô âm đạo thường trở nên ngại “yêu” khiến “chuyện ấy” ngày càng nhàm chán và tẻ nhạt. Thế nhưng đừng quá lo lắng, tình trạng này có thể được cải thiện hiệu quả nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Theo các chuyên gia, một số thực phẩm chứa những dưỡng chất đặc biệt có khả năng ngăn ngừa vùng kín “khô hạn”, cải thiện khả năng “yêu” cho cả hai.

Dưới đây là những thực phẩm giúp cải thiện chất lượng “cuộc yêu” mà bạn không thể bỏ qua trong thực đơn hàng ngày:

Những thực phẩm giúp tăng chất lượng “cuộc yêu”

Sữa chua

Hàm lượng lactobacillus acidophilus trong sữa chua có khả năng giúp cân bằng độ pH cho vùng tam giác, giúp hạn chế nguy cơ “khô hạn” vùng kín và các bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa nhiều vi khuẩn sống có lợi cho cơ thể, giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.

Vùng kín ‘khô hạn’ hay ‘chuyện ấy’ dần nguội lạnh, hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 1
Hàm lượng lactobacillus acidophilus trong sữa chua có khả năng giúp cân bằng độ pH cho vùng tam giác - Ảnh minh họa: Internet

Nước

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể sẽ giúp chị em tránh được tình trạng “khô hạn” vùng kín hiệu quả. Tốt nhất, mỗi ngày bạn nên uống từ 2-2,5 lít nước để cải thiện chứng khô âm đạo, đồng thời giúp làn da luôn tươi trẻ.

Đậu nành

Đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành chứa nhiều thành phần giống với estrogen, giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giảm sự khô hạn đồng thời tăng quá trình bôi trơn trong khi “yêu”. Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất và vitamin có trong những thực phẩm này còn có tác dụng cải thiện các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ trung niên.

Vùng kín ‘khô hạn’ hay ‘chuyện ấy’ dần nguội lạnh, hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 2
Đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành chứa nhiều thành phần giống với estrogen tốt cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Không chỉ có tác dụng tăng cường đề kháng, phòng ngừa bệnh cảm cúm, cảm lạnh hay trị ho mà trà gừng còn rất hữu ích trong việc cải thiện chất lượng “chuyện yêu”. Nhờ chứa thành phần có khả năng giúp phụ nữ tăng sự nhạy cảm ở vùng kín, dễ đạt khoái cảm và ham muốn nhiều hơn mà trà gừng được xem là “tiên dược” giúp “chuyện ấy” thăng hoa.

Cách làm rất đơn giản, bạn có thể cho vài lát gừng tươi vào cốc nước nóng rồi ngâm khoảng 15 phút là có thể thưởng thức.

Socola đen

Socola đen không chỉ có tác dụng giảm căng thẳng mà còn là một trong những thực phẩm rất tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt, socola đen còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa, khoáng chất thiết yếu cùng chất kích thích tự nhiên có lợi cho “cô bé”. Tuy nhiên, bạn cần tránh chọn socola đen chứa nhiều đường.

Vùng kín ‘khô hạn’ hay ‘chuyện ấy’ dần nguội lạnh, hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 3
Socola đen không chỉ có tác dụng giảm căng thẳng mà còn có lợi cho 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Với những gợi ý trên đây thì mong rằng trong thời gian tới, chị em sẽ không còn tự ti hay né tránh nửa kia nữa nhé. Thay vào đó là những "cuộc yêu" thăng hoa và cuồng nhiệt giúp tình cảm của cả hai thêm gắn kết với nhau nhiều hơn nữa.

Cả đời không lo mắc bệnh tim mạch, tiểu đường nhờ thường xuyên ăn những thực phẩm này

Cả đời không lo mắc bệnh tim mạch, tiểu đường nhờ thường xuyên ăn những thực phẩm này

Chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ sẽ giúp giảm lượng đường trong máu, từ đó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm cải thiện chuyện ấy thực phẩm tốt cho vùng kín thực phẩm lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 23 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen