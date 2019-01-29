Uống sữa dê có tác dụng gì đối với trí não và sức đề kháng của bé

Sữa dê công thức được mệnh danh là nguồn sữa mát lành, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ mà các mẹ bỉm sữa hiện đại thường ưu tiên lựa chọn cho con khi không thể tiếp tục nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, được xem là bước tiến mới trong khoa học sữa công thức có bản chất dinh dưỡng tương thích với trẻ một cách tự nhiên, giúp trẻ tiếp tục giữ nhịp sinh lý, tăng trưởng và sức khỏe khi không được bú mẹ hoàn toàn, đặc biệt tránh được tình trạng lười bú, hay kén bú mẹ do tính đồng nhất về mùi vị.

Tuy vậy, không phải mẹ bỉm sữa nào cũng biết về vai trò tuyệt vời của sữa dê đối với sức đề kháng và thể lực, tầm vóc của trẻ.

Uống sữa dê có tác dụng gì đối với trẻ

Nhờ cơ chế tiết sữa thiên về bán hủy bào giống như ở người , sữa dê có hàm lượng các chất quý giá cao giúp tăng cường chuyển hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ

Trong tất cả các loài động vật cho sữa, chỉ ở dê và người có cơ chế tiết sữa chủ yếu là bán hủy bào Apocrine. Chính vì vậy sữa dê cung cấp những yếu tố tinh túy quan trọng có hoạt tính sinh học cao như kháng thể, Taurine, Choline, Nucleotides, các Polyamine và Oligosaccharide. Những chất này giúp kích thích và hoàn thiện hệ miễn dịch còn non yếu của trẻ.

Nucleotide làm tăng lượng kháng thể, mã hóa thông tin di truyền và đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự tăng trưởng, trưởng thành và phục hồi của hệ tiêu hóa.Hàm lượng Nucleotide monophosphat toàn phần trong sữa dê New Zealand trung bình là 6,6 umol/100ml so với 4,2 umol/100ml trong sữa mẹ.

Polyamine ảnh hưởng đến sự phát triển và trưởng thành của màng nhầy ruột, ngăn chặn hoặc giảm nhạy cảm với những yếu tố gây dị ứng trong thức ăn. Tổng lượng polyamine tự nhiên trong sữa dê cao hơn sữa bò và tương đương với sữa mẹ.

Oligosaccharides tồn tại trong sữa dê (một prebiotic được tìm thấy trong sữa mẹ) giúp hạn chế táo bón, kích thích tăng sinh hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tăng khả năng hấp thu và tiêu hóa, làm cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Thêm vào đó, một lượng đáng kể Selen được tìm thấy trong sữa dê. Khoáng chất quý hiếm này là một thành phần quan trọng trong chức năng của hệ thống miễn dịch, giúp trẻ có khả năng tự bảo vệ mình khỏi bệnh tật và chống lại sự lây nhiễm.

Không chỉ chứa các chất hỗ trợ phát triển trí não hoàn toàn tự nhiên mà sữa dê còn dễ tiêu hóa và hấp thu, giúp bé tăng cân khỏe mạnh

Không giống như sữa bò công thức phải bổ sung thêm các chất hỗ trợ phát triển trí não từ nguồn tổng hợp từ bên ngoài vào. Sữa dê bản chất đã chứa rất nhiều chất phát triển trí não như Omega 3, Omega 6, Omega 9 ( pre-DHA, AA), Vitamin nhóm B, axit folic các chất siêu vi lượng rất cần thiết cho sự hoàn thiện cấu trúc não bộ trong 3 năm đầu đời như Fe, Zn, Chrome, Cu, Selenium, Magiesium, Choline, Taurine… Các chất này hoàn toàn tự nhiên và ở dạng hữu cơ nên dễ dàng được hấp thu và tham gia vào hoạt động chuyển hoá và phát triển trí tuệ nên mẹ hoàn toàn tự tin rằng bé nhà mình sẽ được hỗ trợ phát triển trí não tối đa. Acid Sialic có nồng độ cao trong não, được coi là yếu tố quan trọng giúp hoàn thiện cấu trúc và chức năng của não ở trẻ nhỏ và sữa dê New Zealand chứa hàm lượng cao Acid Sialic - đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển tối ưu não của trẻ.

Sữa mẹ giàu Taurine: từ 26 – 35 umol/100ml có vai trò rất quan trọng trong phát triển thị giác và não bộ. Sữa dê công thức chứa hàm lượng cao Taurine ở dạng hoàn toàn tự nhiên mà không phải bổ sung thêm như sữa bò công thức.

Sữa dê bản chất đã chứa các dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên và ở dạng hữu cơ hỗ trợ phát triển trí não tối đa

Đạm, chất béo sữa dê ở dạng tự nhiên với cấu trúc phân tử ngắn, được tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa nhanh thành năng lượng và nguyên liệu tổng hợp tế bào rất hiệu quả nên bé tăng cân khỏe mạnh, bé dùng sữa dê công thức có khối cơ săn chắc nên nhìn rất khỏe mạnh và đẹp, đây là đặc tính rất nổi bật của các bé dùng sữa dê công thức.

Thành phần chất béo và protein trong sữa dê khá độc đáo. Phân tử protein của sữa dê nhỏ hơn của sữa bò rất nhiều, trong môi trường axit của dạ dày trẻ, protein sữa dê tạo thành các cấu trúc xốp như bọt biển, dịch và men tiêu hóa dễ thấm vào nên được tiêu hóa rất nhanh, khác với protein trong sữa bò với phân tử lớn, thường kết lại thành mảng đặc khó tiêu. Các giọt chất béo của sữa dê cũng nhỏ hơn sữa bò và số lượng các axit béo chuỗi ngắn và trung bình ở mức cao, mức acid amin tự do trong sữa dê chiếm khoảng 66% mức acid amin tự do trong sữa người và cao gấp gần 3 lần trong sữa bò nên dễ dàng tiêu hóa và được hấp thu trọn vẹn.

Chứa Canxi hữu cơ và khoáng chất hoàn toàn tự nhiên giúp phát triển chiều cao tối ưu

Không giống như đa số các sản phẩm trên thị trường chứa Canxi carbonate – một loại Canxi vô cơ rất khó hấp thu và chuyển hóa,sữa dê chứa Canxi Citrate – một loại Canxi hữu cơ hoàn toàntự nhiên, có tính sinh khả dụng cao nhất trong các loại Canxi, dễ dàng được chuyển hóa, tổng hợp nên tế bào xương chắc khỏe, nghiên cứu chứng minh trẻ dùng sữa dê công thức có chiều cao vượt trội đảm bảo mật độ canxi của xương ở mức cao và ổn định.

Các nghiên cứu đã khẳng định rằng các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, magiê và phốt pho trong sữa dê dễ dàng được tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa hơn so với sữa bò do tính khả dụng sinh học cao và tồn tại ở dạng hoàn toàn tự nhiên chứ không phải bổ sung từ nguồn tổng hợp bên ngoài vào. Ngoài ra, sữa dê chứa nguồn đạm chất lượng cao đầy đủ các axit amin thiết yếu đặc biệt hàm lượng CPP cao, là chất dẫn lý tưởng để hấp thu tối đa các vitamin và khoáng chất, giúp phát triển chiều cao và cân nặng tối ưu.

Sữa dê chứa Canxi Citrate tự nhiên, có tính sinh khả dụng cao giúp tổng hợp nên tế bào xương chắc khỏe

Tính dung nạp rất cao do có bản chất dinh dưỡng tương thích với cơ thể non yếu của bé một cách tự nhiên

Đặc điểm nổi bật nhất của sữa dê công thức mà sữa bò công thức không thể có được đó là có bản chất dinh dưỡng tương thích với trẻ một cách tự nhiên nên không cần phải qua các bước xử lý phức tạp và lâu như khi sản xuất sữa bò công thức.Sữa dê cho trẻ nguồn dinh dưỡng thuần tự nhiên, là lựa chọn thay thế sữa mẹ êm dịu nhất, giúp trẻ tiếp tục nhịp sinh lý như thói quen bú, giấc ngủ và thói quen đi ngoài đều đặn, sự tăng trưởng và sức khỏe như khi chưa dùng sữa công thức, hạn chế tối đa các vấn đề về tiêu hóa và hấp thu thường phát sinh khi dùng sữa bò công thức như nôn trớ, quấy khóc, no hơi, táo bón,đi lỏng,tăng cân chậm và hay ốm vặt… đặc biệt không gây kén bú mẹ khi dùng kèm với sữa mẹ.

Quy trình sản xuất sữa dê công thức DG

Sữa dê công thức DG được nhiều chuyên gia đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà chúng mà lại cho bé trong quá trình phát triển.

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín giữ được sự tươi nguyên thuần tự nhiên hỗ trợ cho sự hấp thu và sử dụng trọn vẹn để nâng cao thể lực và phát triển trí tuệ của trẻ.

Bởi sữa dê công thức DG có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và tính sinh khả dụng gần với sữa mẹ hơn sữa bò, điều đó có nghĩa là không cần phải bổ sung hay thay đổi quá nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến sữa dê tươi thành sữa dê công thức cho trẻ nhỏ để có được hiệu quả nuôi dưỡng tối ưu. Người ta đặc biệt chú ý giữ lại sự tươi nguyên của sữa dê bằng dây chuyền sản xuất ngắn ngày, vận chuyển lạnh nhanh gọn và khép kín từ thu gom đến thành phẩm sữa dê công thức DG cho trẻ nhỏ. Điều này không dễ dàng đối với đa số các nhà máy sản xuất sữa dê công thức tại nhiều quốc gia trên thế giới không có điều kiện nằm gần ngay nơi nuôi thả và thu gom sữa dê tươi.

Đất nước New Zealand với điều kiện độc đáo thiên nhiên, đồng cỏ và môi trường, là điều kiện lý tưởng để có thể sản xuất sữa dê công thức cho trẻ theo quy trình khép kín, tự nhiên từ trang trại đến lon sữa bột thành phẩm cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày. Đảm bảo sự tươi nguyên, giữ trọn vẹn những thành phần tinh tuý nhất có trong sữa. Mang đến sản phẩm thật sự tươi, mùi thơm tự nhiên rất hợp với trẻ nhỏ.Sữa dê có vị đặc biệt nhẹ, khác với các loại sữa khác. Người tiêu dùng đã thử sữa dê thường mô tả hương vị của sữa dê là nhẹ, tươi và ngon tuyệt đối, điều này thích hợp với những trẻ kén mùi vị, lười ăn.

Uống sữa dê có tác dụng gì? Nguồn dinh dưỡng bổ sung sẽ thay thế sữa mẹ, để duy trì nhịp sinh lý của trẻ, tăng cường sức đề kháng, tối ưu tầm vóc và thể lực của trẻ, và đặc biệt vẫn giúp bé tiếp tục bú mẹ, tận dụng được nguồn dinh dưỡng quý giá nhất từ mẹ… thì sữa dê công thức là lựa chọn đầu tiên mà mẹ nên cân nhắc. Hãy lưu tâm đến xuất xứ của sản phẩm nhằm đảm bảo mẹ có sự lựa chọn tốt nhất cho đứa con yêu quý của mình.

DG - THƯƠNG HIỆU SỮA DÊ CÔNG THỨC NHẬP KHẨU NGUYÊN LON, CHÍNH NGẠCH ĐẦU TIÊN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Sữa dê công thức DG có nhiều dưỡng chất tự nhiên rất quý, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Các dưỡng chất này thường rất dễ bị phân hủy, oxy hóa trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sản xuất nên cần một cách tiếp cận tổng thể từ trang trại đến quá trình sản xuất trong cùng một nhà máy, theo quy trình khép kín, đảm bảo sự tươi nguyên, giữ trọn vẹn những thành phần tinh tuý nhất có trong sữa công thức DG.

Đặc điểm nổi bật của sữa dê công thức DG mà bất cứ dòng sữa nào có thể thay thế và vượt qua chính là khả năng tương thích với trẻ 1 cách tự nhiên nhất về mặt dinh dưỡng. Điều này đã được minh chứng lâm sàn qua nhiều nghiên cứu khoa học.

Điều kiện sản xuất khắt khe, không phải nhà máy hay quốc gia nào cũng có thể sản xuất được sữa dê công thức đúng chuẩn. Việc nhập khẩu nguyên liệu về pha trộn, đóng gói như mô hình sản xuất sữa bò công thức không thực sự phù hợp đối với sữa dê công thức.

Đất nước New Zealand với điều kiện thiên nhiên độc đáo, đồng cỏ và môi trường xanh, tư nhiên là điều kiện lý tưởng để quy trình từ trang trại đến lon sữa bột thành phẩm cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày, mang đến sản phẩm thật sự tươi, mùi thơm tự nhiên rất hợp với bé.

Thương hiệu DG của DGC - nhà máy sữa dê công thức DG hàng đầu thế giới – được nhập khẩu nguyên lon theo đường chính ngạch, thông qua giấy phép lưu hành sản phẩm số 2901/2018/ATTP-XNCB được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Sản phẩm được phân phối chính thức thông qua đại lý trên toàn quốc nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất đến tay người tiêu dùng.

Sữa dê công thức DG là một dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm tuyệt được nhiều mẹ tin dùng. Nếu con có dấu hiệu dị ứng sữa bò thì mẹ đừng lo lắng khi đã có sữa dê công thức DG thay thế. Đây là dòng sữa mát, giúp bé dễ tiêu hóa vì các thành phần chất tự nhiên nhanh chóng hòa tan và hấp thụ.

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