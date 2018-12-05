Hành lá mua về ăn không hết mang ngay đi trồng theo cách này, chẳng mấy chốc thu hoạch mỏi tay không hết

Nhờ chứa nhiều dưỡng chất mà hành lá có khả năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa các bệnh như cảm cúm, trị đau nhức, nhức đầu, đau bụng, ngăn ngừa táo bón, ung thư…

Hành lá là gia vị không thể thiếu giúp món ăn trở nên hấp dẫn và thơm ngon hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm quen thuộc này còn có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, đồng thời chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C và là nguồn cung cấp canxi, phốt pho, magiê, chất xơ… dồi dào cho cơ thể.

Giờ đây, bạn có thể tự trồng hành lá tại nhà để sử dụng với những cách làm cực đơn giản dưới đây. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian hay tốn công chăm sóc, chỉ sau 2 tuần bạn đã có thể thu hoạch để chế biến món ăn.

Hướng dẫn thực hiện: Bạn chọn những cây hành lá khỏe với thân xanh, mập mạp và gốc trắng dài từ 2-7cm. Sau đó tiến hành cắt phần trên lá xanh của hành để nấu ăn như bình thường và giữ lại phần gốc màu trắng nguyên vẹn.

Chuẩn bị một cốc nước rồi cho phần gốc hành vào ngâm sao cho toàn bộ phần rễ hành ngập trong nước để không bị thối. Đặt cốc thủy tinh đựng hành ở nơi có ánh sáng vừa đủ, thay nước hai ngày một lần.

Chỉ sau khoảng 1 tuần, hành lá sẽ bắt đầu ra chồi, mọc thành ngọn xanh. Khi thân hành xanh mọc dài thì bạn có thể bắt đầu thu hoạch. Bạn chỉ nên cắt phần lá phía trên và tiếp tục nuôi phần rễ phía dưới.

Cách trồng hành lá theo phương pháp này rất nhanh cho thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Trồng hành lá trong chậu đất

Nguyên liệu: Hành lá, đất nhiều mùn và thoát nước tốt, chậu nhựa đục sẵn lỗ thoát nước dưới đáy

Hướng dẫn thực hiện: Bạn cắt phần trên lá xanh của hành, giữ lại phần gốc màu trắng để trồng. Đổ đất trồng đã chuẩn bị vào chậu nhựa đã đục sẵn lỗ, cắm toàn bộ phần rễ hành vào trong chậu sao cho thân hành để lộ khoảng 2-3cm trên mặt đất.

Tưới nước hàng ngày để cung cấp đủ độ ẩm cho cây và đặt chậu cây ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khoảng 30-40 ngày, hành lá mọc dài, bạn cắt lấy phần lá ăn dần và tiếp tục tưới nước, bón phân cho chậu cây để thu hoạch những lần sau.

Chỉ cần dành chút ít thời gian, bạn đã có hành lá sạch ăn quanh năm - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với các cách trồng hành lá cực đơn giản này tại nhà nhé!