Mẹo bóc tỏi và gừng cực nhanh trong vài giây, chị em chỉ ước biết sớm hơn

Mẹo vặt trong bếp 07/12/2018 17:51

Với những mẹo làm bếp cực hay ho này, bạn sẽ bóc cả chục củ tỏi và gừng trong vài giây mà chẳng lo cay mắt hay mất thời gian.

Tỏi và gừng đều là gia vị quen thuộc không thể thiếu trong những món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc bóc vỏ tỏi và gừng luôn khiến chị em ngán ngẩm vì tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Thế nhưng, trên thực tế có rất nhiều cách để chị em biến chuyện bếp núc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thay vì ngồi hì hục gọt vỏ từng củ gừng hay bóc từng nhánh tỏi, hãy áp dụng những mẹo sau để tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thậm chí bạn có thể bóc vỏ cả chục củ gừng và tỏi cùng một lúc.

Dưới đây là những mẹo bóc tỏi và gừng cực nhanh mà chị em không thể bỏ qua, hãy “bỏ túi” ngay vào sổ tay nội trợ nhé!

Mẹo bóc tỏi và gừng cực nhanh chỉ trong vài giây

Dùng túi lưới

Sử dụng túi lưới là cách đơn giản giúp cạo vỏ gừng cực nhanh. Thay vì mất công dùng dao hì hục cạo từng mảnh vỏ trên củ gừng thì hãy cho tất cả gừng vào một túi lưới và chà xát mạnh. Chỉ trong vài giây, bạn sẽ có những củ gừng sạch hoàn toàn vỏ và chỉ việc rửa qua là có thể chế biến ngay. Lưu ý, bạn nên ngâm gừng vào nước trước khi làm sạch vỏ để tiết kiệm thời gian hơn.

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Bạn có thể làm sạch vỏ gừng cực nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng lò vi sóng

Đối với việc bóc vỏ tỏi, nếu nhà bạn có lò vi sóng thì hãy tận dụng ngay dụng cụ này nhé! Cách thực hiện rất đơn giản, bạn hãy dùng dao cắt bỏ phần rễ của từng củ tỏi rồi cho vào lò vi sóng bật khoảng 10-15 giây. Sau đó lấy ra và cho vào một chiếc tô lớn, úp thêm một chiếc tô khác lên trên và sóc thật mạnh. Sau khi mở ra, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy toàn bộ vỏ tỏi tróc ra nhanh chóng.

Trong trường hợp không có lò vi sóng, bạn có thể dùng chiếc găng tay cao su để bóc cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với dùng tay không.

Mẹo bóc tỏi và gừng cực nhanh trong vài giây, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Cách này giúp bóc vỏ hàng chục củ tỏi một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước nóng

Đây là cách vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Bạn cho những nhánh tỏi đã tách sẵn vào ngâm trong nước nóng khoảng 10 phút. Trong thời gian đó bạn có thể chuẩn bị các nguyên liệu khác cho món ăn. Sau khi quay lại, chỉ cần dùng tay khuấy nhẹ là vỏ tỏi sẽ tự động tách ra và bạn chỉ cần rửa lại một lần nữa là được.

Mẹo bóc tỏi và gừng cực nhanh trong vài giây, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Dùng nước nóng là cách vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Đập dập rồi bóc

Đây là cách rất nhiều người áp dụng, bạn có thể dùng dao đập dập tỏi rồi mới bóc. Vỏ sẽ tự động nứt và rời ra, bạn chỉ việc dùng tay nhẹ nhàng gỡ bỏ. Cách này có thể áp dụng trong trường hợp làm tỏi băm, tỏi xay không cần giữ nguyên hình dạng của nhánh tỏi.

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