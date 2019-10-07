Huỳnh Hiểu Minh bị đuổi ra khỏi nhà, Angela Baby bắt đầu tiến hành phân chia tài sản?

Sao quốc tế 07/10/2019 15:28

Hơn 1 năm trở lại đây, thông tin nữ diễn viên Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã “đường ai nấy đi” liên tục xuất hiện khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Từng là cặp đôi vàng của Cbiz nhưng thời gian gần đây, nữ diễn viên Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh liên tục vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí, truyền thông xứ Trung còn đưa tin cả hai đã ly hôn nhưng chưa thể công khai vì vấn đề hợp đồng. Theo đó, Angela Baby đã giành được quyền nuôi con trai hậu ly hôn.

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Cặp đôi được cho đã ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nguồn tin tiết lộ, Huỳnh Hiểu Minh bị Angela Baby đuổi ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn xóa tên chồng khỏi công ty mà hai người thành lập. Nhiều người cho rằng Angela Baby đang muốn rạch ròi trong việc phân chia tài sản.

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Nguồn tin tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh đã dọn ra khỏi nhà - Ảnh: Internet

Tại các sự kiện mà cả hai cùng tham gia, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cũng hạn chế đứng chung sân khấu. Thậm chí, ban tổ chức còn sắp xếp phòng riêng cho cả hai ở khách sạn.

Cách đây không lâu, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh người trước kẻ sau đến sân bay dù trùng khớp lịch trình. Netizen còn phát hiện mỹ nhân “Vân Trung Ca” thường xuyên không đeo nhẫn cưới.

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Angela Baby không mang nhẫn cưới tại sân bay ngày 6/10 - Ảnh: Internet

Trước những thông tin này, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vô cùng bất an và lo lắng. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng của người hâm mộ, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn giữ im lặng trước mọi tin đồn.

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Từ khóa:   Angela Baby Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh

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