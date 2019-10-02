Diện đồ giản dị đi chợ mua rau, Angela Baby để lộ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Angela Baby tham gia ghi hình tại một khu chợ đã khiến cộng đồng mạng bấn loạn vì nhan sắc nữ thần.
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Sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Paris, nữ diễn viên Angela Baby đã lập tức quay trở lại với lịch trình bận rộn. Mới đây, cô đã tham gia ghi hình cho một show truyền hình mới tại một khu chợ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Dù chỉ diện trang phục giản dị và trang điểm nhẹ nhàng nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc không tì vết. Những khoảnh khắc của Angela Baby tại khu chợ này được người đi đường ghi lại đã gây bão trên Weibo.
Qua loạt ảnh chụp vội và chưa được chỉnh sửa, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” tỏa sáng nhờ nhan sắc nổi bật, góc nghiêng cực thần thánh. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp của Angela Baby còn khiến netizen không ngừng xuýt xoa và ngưỡng mộ.
Mặc dù khoảng thời gian gần đây, tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn xuất hiện ngày càng nhiều nhưng có vẻ như nữ diễn viên không mấy bận tâm. Thậm chí giữa những ồn ào thị phi, Angela Baby còn được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.