Diện đồ giản dị đi chợ mua rau, Angela Baby để lộ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Angela Baby tham gia ghi hình tại một khu chợ đã khiến cộng đồng mạng bấn loạn vì nhan sắc nữ thần.

Sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Paris, nữ diễn viên Angela Baby đã lập tức quay trở lại với lịch trình bận rộn. Mới đây, cô đã tham gia ghi hình cho một show truyền hình mới tại một khu chợ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Angela Baby tham gia thử thách đi chợ mua rau trong 1 show truyền hình - Ảnh: Internet

Hình ảnh cực phẩm của Angela Baby khi xuất hiện tại chợ rau - Ảnh: Internet

Góc chính diện thách thức camera thường của Baby - Ảnh: Internet

Dù chỉ diện trang phục giản dị và trang điểm nhẹ nhàng nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc không tì vết. Những khoảnh khắc của Angela Baby tại khu chợ này được người đi đường ghi lại đã gây bão trên Weibo.

Dù là ảnh chụp vội, chưa chỉnh sửa nhưng mọi đường nét trên gương mặt nữ diễn viên đều hoàn hảo - Ảnh: Internet

Đôi chân cực phẩm của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh chụp vội và chưa được chỉnh sửa, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” tỏa sáng nhờ nhan sắc nổi bật, góc nghiêng cực thần thánh. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp của Angela Baby còn khiến netizen không ngừng xuýt xoa và ngưỡng mộ.

Người đẹp thu hút sự chú ý của rất nhiều người - Ảnh: Internet

Mặc dù khoảng thời gian gần đây, tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn xuất hiện ngày càng nhiều nhưng có vẻ như nữ diễn viên không mấy bận tâm. Thậm chí giữa những ồn ào thị phi, Angela Baby còn được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh Một câu nói cách đây vài năm của Angela Baby đã vô tình vạch trần tính cách của nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-do-gian-di-di-cho-mua-rau-angela-baby-de-lo-nhan-sac-that-qua-anh-chup-voi-339732.html