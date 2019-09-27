Chẳng cần photoshop, nhan sắc của Angela Baby vẫn lấn át mỹ nhân ‘Bạch Phát vương phi’

Xuất hiện tại “Tuần lễ thời trang Paris”, nữ diễn viên Angela Baby chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp, bất chấp ảnh chưa chỉnh sửa.

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby đã có mặt tại “Tuần lễ thời trang Paris” với vai trò đại sứ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Trung Quốc. Angela Baby tại sự kiện thời trang mới đây - Ảnh: Internet Ngay khi vừa xuất hiện trên thảm đỏ, Angela Baby đã thu hút mọi ống kính máy ảnh của truyền thông và các nhiếp ảnh gia quốc tế. Không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” diện áo croptop ren kết hợp với chân váy Dior thướt tha khoe trọn vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng siêu mẫu quốc tế - Ảnh: Internet Sự kiện này còn có sự tham gia của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn và mỹ nhân “Bạch Phát vương phi” Trương Tuyết Nghênh. Trong khi Giả Tịnh Văn diện một chiếc váy xám khoét ngực đầy gợi cảm thì Trương Tuyết Nghênh lại chọn một thiết kế có phần kín đáo và khá già dặn.

Giả Tịnh Văn diện đầm gợi cảm nhưng lại để lộ bắp tay thô - Ảnh: Internet Mỹ nhân Trương Tuyết Nghênh bị cho già nua - Ảnh: Internet Qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa của những mỹ nhân tham dự sự kiện, netizen xứ Trung nhận xét Angela Baby dường như lấn át hết tất cả các ngôi sao nữ còn lại. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Angela Baby ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ở loạt ảnh chưa photoshop, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất xinh đẹp. Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Angela Baby - Ảnh: Internet Hình ảnh xinh đẹp trước đó của bà xã Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet Trước đó trong khuôn khổ sự kiện thời trang này, Angela Baby cũng khiến người hâm mộ điêu đứng trước loạt ảnh chưa chỉnh sửa nhưng đẹp không tì vết của mình.

Mỹ nhân 'Như Ý truyện' thu hút ống kính quốc tế hơn cả Angelababy Trương Dư Hi tham gia Tuần lễ thời trang Paris, cô gây ấn tượng với bộ váy dài màu xanh lam tôn dáng. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-can-photoshop-nhan-sac-cua-angela-baby-van-lan-at-my-nhan-bach-phat-vuong-phi-339204.html