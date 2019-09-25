Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby được cho từng níu kéo Huỳnh Hiểu Minh nhưng bất thành

Sao quốc tế 25/09/2019 17:35

Mạng xã hội xứ Trung đang bàn tán xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Angela Baby từng ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh nhưng không thành.

Thời gian gần đây, tin đồn nữ diễn viên Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh ly hôn xuất hiện ngày càng nhiều. Cộng đồng mạng liên tục tìm ra những bằng chứng cho thấy cả hai đã rạn nứt tình cảm. Cách đây không lâu, cặp đôi được cho là đã đặt riêng hai phòng khách sạn để tránh chạm mặt nhau khi cùng tham dự một chương trình âm nhạc.

Mặc dù cả Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều một mực phủ nhận việc “đường ai nấy đi” nhưng netizen xứ Trung vẫn bán tín bán nghi.

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Cặp đôi được cho đã sớm đường ai nấy đi - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin thân cận tiết lộ Angela Baby từng níu kéo cuộc hôn nhân của mình nhưng bất thành. Bên cạnh đó, nguồn tin này còn cho biết nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” từng rất cố gắng để hàn gắn tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh nhưng giờ đây, cô đã thực sự buông xuôi.

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Người hâm mộ đang vô cùng lo lắng trước thông tin này - Ảnh: Internet

Theo đó ở thời điểm hiện tại, Angela Baby chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và con trai Bọt Biển Nhỏ. Nguồn tin chia sẻ thêm: “Mặc dù có xảy ra trục trặc trong vấn đề hôn nhân nhưng Angela Baby đốt xử rất tốt với mẹ chồng và cũng được mẹ chồng yêu thương”. Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho việc dù cặp đôi trục trặc tình cảm, mẹ chồng Angela Baby vẫn dẫn Bọt Biển Nhỏ đến nơi làm việc của con dâu.

Dù chưa biết thực hư của nguồn tin này, cộng đồng mạng vẫn cho rằng vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đang chờ đợi thời điểm thích hợp để công khai việc ly hôn.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Angela Baby ly hôn

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