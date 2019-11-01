Liên tục hứng chịu những tin đồn vô căn cứ, Angela Baby lần đầu lên tiếng đáp trả antifan

Sao quốc tế 01/11/2019 17:09

Mới đây, trên một talkshow giải trí, nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ lên tiếng về những thông tin bịa đặt của antifan.

Khoảng thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến nữ diễn viên Angela Baby đều trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trên mạng xã hội thường xuất hiện những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh. Bên cạnh đó, nhan sắc của Angela Baby cũng liên tục bị đem ra mổ xẻ.

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã có những chia sẻ về vấn đề bạo lực ngôn ngữ trên mạng xã hội mà bản thân cô đang phải gánh chịu khi tham gia một show truyền hình Mỹ.

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Angela Baby chia sẻ về việc hứng chịu tin đồn ác ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: “Khi bạn là người nổi tiếng, bạn phải đối mặt với việc bị những người mà vốn dĩ không quen biết bình phẩm, chỉ trích bạn trên mạng xã hội. Họ luôn nói rằng bạn không đủ tốt. Tôi nhiều lúc cảm thấy họ giống mẹ của mình, họ nói đến khi nào bạn thay đổi mới thôi”.

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Người đẹp cho biết bản thân không còn bận tâm đến thị phi - Ảnh: Internet

Theo Angela Baby, cô luôn phải đối mặt với những chỉ trích và hàng trăm bình luận ác ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết bản thân không đặt nặng việc người khác đánh giá, nhận xét thế nào về mình: “Nếu gặp tình huống tương tự 10 năm trước, tôi sẽ nghĩ không thông và rất tức giận. Sau này khi từ từ thích ứng, tôi cảm thấy mình với họ vốn chẳng có thâm thù gì”.

Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Angela Baby vốn chẳng để tâm những bình luận từ antifan. Bởi lẽ cô quá bận rộn với công việc và đã dành hết tâm huyết cho nghệ thuật.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

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