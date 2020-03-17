Sao Hoa ngữ phản ứng ra sao khi bị nhận nhầm: Triệu Lệ Dĩnh khơi mào chiến tranh, Dương Mịch được netizen hết lời khen ngợi

Sao quốc tế 17/03/2020 17:52

Triệu Lệ Dĩnh từng bị chỉ trích vì cách hành xử “kém duyên” khi bị nhận nhầm thành nữ diễn viên Dương Mịch.

Trong làng giải trí, việc khán giả nhận nhầm nghệ sĩ là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cũng từ đây mà nhiều ngôi sao đã thể hiện được EQ và tố chất của họ.

Đầu tiên phải kể đến nữ diễn viên Dương Mịch, cô từng bị truyền thông nước ngoài nhận nhầm là Phạm Băng Băng khi tham gia một sự kiện thời trang. Trong một chương trình giải trí, Dương Mịch đã nhắc lại sự cố này và bình thản cho biết: “Tôi cảm thấy cô ấy (Phạm Băng Băng) rất đẹp, việc nhận nhầm tôi thành cô ấy đối với tôi mà nói là một loại khẳng định, còn có tán thưởng nữa”.

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Dương Mịch từng bị nhận nhầm là Phạm Gia - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên cảm thấy tự hào vì bị nhận nhầm là Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Câu trả lời của Dương Mịch nhận được nhiều lời khen từ netizen. Nhiều người cho rằng cách ứng xử của nữ diễn viên vô cùng khéo léo và thông minh.

Lý Băng Băng cũng từng bị nhận nhầm là Dương Mịch khi xuất hiện trên một tạp chí thời trang. Chia sẻ về điều này, Lý Băng Băng cho biết cô cảm thấy rất vui vì bị nhận nhầm thành Dương Mịch: “Tôi cũng là fan hâm mộ của Đại Mịch Mịch, hơn nữa khuê mật đều bắt đầu từ sự giống nhau mà thành”.

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Lý Băng Băng không ngại bày tỏ sự yêu mến với Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trái ngược với cách ứng xử đầy tinh tế của hai nữ minh tinh trên, Triệu Lệ Dĩnh từng rước về không ít antifan khi bày tỏ thái độ khó chịu vì bị người hâm mộ nhận nhầm thành Dương Mịch.

Thậm chí, cô còn đăng bài trên Weibo với giọng điệu vô cùng bức xúc: “Sao lúc nào cũng nhận nhầm tôi thành Dương Mịch thế? Các bạn không biết hình dáng của thần tượng mình ra sao à? Lẽ nào mắt to, tóc rẽ ngôi, quay phim cung đều là Dương Mịch?”. Chưa dừng lại ở đây, bà xã Phùng Thiệu Phong còn chọc giận người hâm mộ nàng “Bạch Thiển” khi mỉa mai Dương Mịch từng phẫu thuật thẩm mỹ dưới bình luận của bài viết trên Weibo.

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Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích vì cách hành xử 'kém duyên' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, phản ứng khi bị nhận nhầm thành người khác của mỗi người đều khác nhau. Tuy nhiên, netizen cho rằng EQ của Dương Mịch và Lý Băng Băng có phần tốt hơn so với Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Phạm Băng Băng

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