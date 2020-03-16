Dương Tử và Đặng Luân tiếp tục nên duyên sau ‘Hương mật tựa khói sương’?

Sao quốc tế 16/03/2020 17:37

Netizen xứ Trung đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương Tử và Đặng Luân sẽ tái hợp trong dự án truyền hình mới.

Sau thành công của “Hương mật tựa khói sương”, diễn viên Dương Tử và Đặng Luận đều được khán giả chú ý, cả hai nhanh chóng trở thành những ngôi sao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Cặp đôi nhận được sự yêu thích đến mức fan liên tục đẩy thuyền chàng “Húc Phượng” và nàng “Cẩm Mịch” ngoài đời thực. Bất cứ động thái nào của cặp đôi cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

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Dương Tử và Đặng Luân trở thành cặp đôi hot của màn ảnh Hoa ngữ sau bộ phim ‘Hương mật tựa khói sương’ – Ảnh: Internet

Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong đợi sự tái hợp của Dương Tử và Đặng Luân trong tương lai.

Mới đây, phía đoàn phim “Tinh lạc ngưng thành đường” bất ngờ cho biết đang toàn lực mời “Linh Tu phu phụ” Dương Tử và Đặng Luân tham gia dự án truyền hình này. “Tinh lạc ngưng thành đường” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

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Cả hai được mời tham gia dự án 'Tinh lạc ngưng thành đường' - Ảnh: Internet

Người này cho biết: “Hương mật, Đường phèn, Tinh đường (ba bộ phim ‘Hương mật tựa khói sương’, ‘Lê hấp đường phèn’ và ‘Tinh lạc ngưng thành đường’) hy vọng sẽ có cuộc tụ hội lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thế giới quan của Hương mật, câu chuyện Tứ giới vẫn sẽ tiếp tục. Dàn diễn viên chính của Tinh đường đến từ Hương mật và Đường phèn”.

Phía nhà sản xuất còn nhấn mạnh rằng: “Mọi người cổ vũ giúp tôi nào, mời ‘Linh Tu phu phụ’ trở lại. Tôi vẫn kiên trì với những gì tôi nói, nỗ lực nhất để mời hai người họ về. Tôi nhất định sẽ tìm Dương Tử và Đặng Luân, mọi người đừng lo lắng”.

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Phía nhà sản xuất mong mỏi Dương Tử và Đặng Luân nhận lời mời - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng hào hứng khi biết thông tin này và mong rằng sẽ một lần nữa được thấy Dương Tử và Đặng Luân nên duyên trong “Tinh lạc ngưng thành đường”.

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Dương Tử và Đặng Luân

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