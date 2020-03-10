Hết Dương Tử đến lượt Phạm Băng Băng bịt kín mít khi ra đường, quyết phòng dịch Covid-19 bất chấp hình tượng

Hình ảnh chống dịch Covid-19 mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến nhiều người thích thú và bày tỏ sự khen ngợi trước ý thức bảo vệ sức khỏe của cô.
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Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã chọn biện pháp tự cách ly tại nhà để phòng bệnh, hạn chế tham gia các chương trình giải trí. Người hâm mộ chỉ còn cách theo dõi thần tượng trên trang cá nhân của họ.
Mới đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã khiến fan vô cùng thích thú khi cập nhật hình ảnh mới nhất trên Weibo. Theo đó, cô nàng đăng tải 2 bức ảnh kèm dòng trạng thái: “Tôi đi ra ngoài rồi đây”. Có vẻ như sau nhiều ngày ở ẩn, người đẹp đã quyết định bước chân ra khỏi nhà.
Qua hình ảnh được chia sẻ, mỹ nhân “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” mặc áo len hồng kết hợp cùng áo khoác ca rô và mũ len cùng màu trang phục. Đặc biệt, Phạm Băng Băng còn đeo kính đen và mang một lúc 2 chiếc khẩu trang để phòng dịch.
Style kín như bưng của mỹ nhân họ Phạm đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung. Bởi lẽ, giữa lúc dịch bệnh còn hoành hành, ai cũng cần bảo vệ mình để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn khuyên nữ diễn viên nên hạn chế ra ngoài và giữ gìn sức khỏe.
Trước Phạm Băng Băng, nữ diễn viên Dương Tử cũng nhận được sự quan tâm và “cơn mưa” lời khen từ công chúng khi biết cách bảo vệ bản thân ở nơi công cộng. Thậm chí, trang phục áo mưa và chiếc mũ đặc biệt của Dương Tử còn được nhiều người học hỏi để phòng bệnh.