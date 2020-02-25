Từng thừa nhận ‘xấu nhất lớp’, ảnh năm 16 tuổi của Dương Tử gây ngỡ ngàng

Mới đây, một blogger đã đào lại những bức ảnh quá khứ của nữ diễn viên Dương Tử và ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.
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Sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng và sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của Dương Tử đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đặc biệt, nhan sắc của cô liên tục được bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí còn có nhiều tin đồn nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn.
Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng số lượng antifan của Dương Tử cũng không hề nhỏ. Mới đây, một blogger đã đào lại những bức ảnh thời còn đi học của nàng “Đồng Niên” và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhan sắc của nữ diễn viên nhận về nhiều lời chê bai từ antifan.
Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng lại cho rằng gương mặt của Dương Tử năm 16 tuổi trông vô cùng đáng yêu. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mình là người “xấu nhất lớp”. Tuy nhiên, trong loạt ảnh chụp cùng bạn học, nhan sắc và chiều cao của Dương Tử khá nổi bật và thu hút.
Hiện tại, bộ phim Dương Tử hợp tác cùng Tiêu Chiến đang rất được khán giả mong đợi. Theo dự kiến, “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ lên sóng vào tháng 7/2020.