Từng thừa nhận ‘xấu nhất lớp’, ảnh năm 16 tuổi của Dương Tử gây ngỡ ngàng

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng và sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của Dương Tử đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đặc biệt, nhan sắc của cô liên tục được bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí còn có nhiều tin đồn nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn.

Dương Tử vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng số lượng antifan của Dương Tử cũng không hề nhỏ. Mới đây, một blogger đã đào lại những bức ảnh thời còn đi học của nàng “Đồng Niên” và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhan sắc của nữ diễn viên nhận về nhiều lời chê bai từ antifan.