Ngồi không cũng nhận ‘gạch đá’, Dương Tử chính là sao nữ nhọ nhất Cbiz

Sao quốc tế 21/02/2020 16:38

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử lại tiếp tục bị netizen xứ Trung chỉ trích vì không xứng với vai nữ chính trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Từ sau khi tham gia dự án truyền hình “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”, nữ diễn viên Dương Tử thường xuyên nhận về những bình luận mỉa mai, chỉ trích từ antifan. Thậm chí, phía đại diện của nàng “Đồng Niên” buộc phải nhờ cậy sự can thiệp của pháp luật khi sự việc ngày một nghiêm trọng.

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Đảm nhận nữ chính trong ‘Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn’, Dương Tử phải chịu những lời mắng chửi vô cớ từ netizen – Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, cô bị so sánh với nữ diễn viên Âu Dương Na Na và bị mỉa mai là không xứng với hình tượng Lâm Chi Hiệu trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Được biết, nhân vật Lâm Chi Hiệu là một nghệ sỹ đàn Cello và Âu Dương Na Na lại vô cùng nổi tiếng với tài năng âm nhạc về thể loại đàn này. Chính vì vậy, mỹ nhân họ Âu được cho là vô cùng phù hợp với hình tượng nguyên mẫu của tác phẩm “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”. Ngược lại, Dương Tử lại bị “ném đá” thậm tệ vì thiếu nhan sắc và khí chất của một nghệ sĩ đàn Cello.

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Dương Tử trong tạo hình Lâm Chi Hiệu...

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...bị cho là không khí chất bằng Âu Dương Na Na - Ảnh: Internet

Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng, đoàn phim từng liên hệ với Âu Dương Na Na. Nữ diễn viên cũng đã tìm thầy dạy âm nhạc chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng về kịch bản. Thế nhưng đến cuối cùng, nhà sản xuất lại chọn Dương Tử làm nữ chính nên phía đoàn đội của Âu Dương Na Na cảm thấy khó chịu. Nguồn tin cho biết thêm phía nữ diễn viên họ Âu đã dùng chiêu bài truyền thông để đàn chị bị netizen chửi mắng thậm tệ.

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Từ khóa:   Dương Tử Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn Âu Dương Na Na

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