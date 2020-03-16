Nhiều người cho rằng nam diễn viên Tiêu Chiến không hề có tuổi thơ khốn khó như lời kể của anh chàng, trái lại còn là một cậu ấm sống trong nhung lụa.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau bức ảnh thời thơ ấu của nam diễn viên Tiêu Chiến. Qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhận xét nam diễn viên vô cùng đáng yêu: “Lúc này chắc Tiêu Chiến mới được 3 tuổi, gương mặt sáng, nét rất kháu khỉnh”, “Mới bé tí đã thấy rất điển trai rồi!”…

Bức ảnh thuở nhỏ của nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là bối cảnh trong bức ảnh này. Ở thời điểm cách đây gần 30 năm, cách bài trí của căn phòng khiến nhiều người liên tưởng đến một ngôi nhà giàu có.

Ngay lập tức, netizen xứ Trung đặt ra nghi vấn mỹ nam “Trần tình lệnh” là một cậu ấm được hưởng cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Điều này trái ngược hoàn toàn với những chia sẻ về cuộc sống khốn khó trước đây của Tiêu Chiến. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, Tiêu Chiến đã cho biết bản thân phải đi lên từ “đáy vực”. Bởi lẽ, anh từng trải qua cuộc sống không công việc, không thu nhập đến mức tuyệt vọng và chẳng thể tìm lối ra cho tương lai.

Tiêu Chiến từng nói về quãng thời gian phải sống trong khốn khó - Ảnh: Internet

Nếu sự thật đúng như cư dân mạng đồn đoán thì Tiêu Chiến đã che giấu gia thế của mình suốt bấy lâu nay. Thậm chí, đã có không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích và mỉa mai nam diễn viên là giả tạo, tự bịa ra câu chuyện quá khứ nghèo khổ để đề cao khả năng “vượt khó” của bản thân.

Hình ảnh bị ảnh hưởng sau scandal liên quan đến AO3, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều không 'vừa mắt' dân mạng - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào này, người hâm mộ vội lên tiếng bênh vực Tiêu Chiến và cho rằng trong bài phỏng vấn, anh không hề nhắc đến điều kiện gia đình. Những khó khăn ngôi sao “Trần tình lệnh” chia sẻ là quãng thời gian anh tự lập, không dựa vào cha mẹ để tìm kiếm ước mơ. Chính vì vậy, nam diễn viên không hề nói dối về quá khứ của mình.

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