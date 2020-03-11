Rộ tin đoàn đội Tiêu Chiến là chủ mưu trong việc fan report trang AO3

Sao quốc tế 11/03/2020 16:03

Cộng đồng mạng xứ Trung đang bán tín bán nghi trước thông tin người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến report trang AO3 là do chủ ý của đoàn đội mỹ nam “Trần tình lệnh”.

Sự việc nam diễn viên Tiêu Chiến bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay vì hành động nông nổi của fan vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Trước tình hình căng thẳng, phía đại diện của Tiêu Chiến đã lên tiếng xin lỗi nhưng không thể xoa dịu dư luận. Hiện tại, mỹ nam “Trần tình lệnh” vẫn quyết định giữ im lặng.

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Tiêu Chiến vẫn 'án binh bất động' giữa làn sóng tẩy chay - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung lại được dịp xôn xao khi một fan lớn của Tiêu Chiến quyết định lật tẩy sự thật về việc report trang AO3. Cụ thể, người hâm mộ có sức ảnh hưởng này đã đăng bài viết dài lên Weibo với nội dung tố việc report trang AO3 là do chủ ý của đoàn đội nam diễn viên.

 

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Bài viết tố đoàn đội Tiêu Chiến chủ mưu trong việc report trang AO3 - Ảnh: Internet

Người này chỉ ra 4 điểm gây chú ý trong bài viết:

“1. Tất cả những ảnh chụp màn hình đều là thật

2. Việc fan hâm mộ Tiêu Chiến report là nhận được lệnh từ đoàn đội (công ty của Tiêu Chiến).

3. Tổ khống bình (những người có nhiệm vụ like trả lời nhanh những bình luận tốt đẹp, đưa chúng lên top, những bình luận không tốt phải xử lý thỏa đáng, report chúng) nhận được nhiệm vụ tập thể giải tán!

4. Hiện tại, fan hâm mộ Tiêu Chiến đang cố gắng vạch trần phòng làm việc nhưng không có chứng cứ”.

Hiện tại bài viết của người này đã bị xóa, netizen xứ Trung càng thêm bán tín bán nghi về độ xác thực của thông tin.

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Hình ảnh của Tiêu Chiến ít nhiều bị ảnh hưởng sau scandal này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù thực hư câu chuyện như thế nào thì hình ảnh của Tiêu Chiến cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một đỉnh cấp lưu lượng hút fan nhất nhì Cbiz, được vạn người tung hô mà chỉ sau vài ngày, anh chàng bỗng trở thành “tội đồ” của hàng ngàn fandom.

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