Lộ nhan sắc ‘thật đến từng lỗ chân lông’ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ qua ảnh chưa chỉnh sửa từ nhiếp ảnh gia quốc tế

Mới đây, một cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp lại những hình ảnh không photoshop của dàn
mỹ nhân Hoa ngữ đình đám qua ống kính Getty Images. Theo đó, loạt ảnh này vô cùng chân thực, thậm chí để lộ toàn bộ khuyết điểm trên gương mặt của không ít minh tinh.
Lý Băng Băng vốn nổi tiếng với sắc đẹp thách thức thời gian nhưng qua ống kính quốc tế, người đẹp lộ toàn bộ dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ… - Ảnh: Internet
‘Thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi cũng không ngoại lệ khi để lộ khuyết điểm mặt nọng trước ống kính của phóng viên quốc tế. Tuy nhiên, cô được khen ngợi vì sở hữu ngũ quan hài hòa và làn da mịn màng – Ảnh: Internet
Bất chấp ảnh không chỉnh sửa, nữ diễn viên Lưu Thi Thi - bà xã Ngô Kỳ Long khiến ai nấy đều ngưỡng mộ khi vô cùng xinh đẹp trước ống kính “tử thần” của Getty Images. Có thể thấy, làn da của nữ diễn viên căng bóng đầy trẻ trung, ngũ quan thanh tú… cả người đều toát ra khí chất vô cùng quý phái – Ảnh: Internet
Dù vướng không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ diễn viên Angela Baby chưa từng khiến netizen thất vọng về nhan sắc đỉnh cao của mình. Ở góc chụp cận, dù để lộ một chút nếp nhăn dưới mắt nhưng gương mặt hoàn hảo của bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn đủ gây ấn tượng – Ảnh: Internet
Mỹ nhân nổi tiếng Cbiz - Nghê Ni vốn được ca ngợi với nhan sắc quyến rũ. Trong bức ảnh được Getty Images đăng tải, người đẹp vẫn vô cùng nổi bật với gương mặt trái xoan và nụ cười rạng rỡ - Ảnh: Internet
Chủ đề về nhan sắc thật của mỹ nhân Hoa ngữ qua ống kính quốc tế vẫn đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-nhan-sac-that-den-tung-lo-chan-long-cua-dan-my-nhan-hoa-ngu-qua-anh-chua-chinh-sua-tu-nhiep-anh-gia-quoc-te-353762.html