Lộ nhan sắc ‘thật đến từng lỗ chân lông’ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ qua ảnh chưa chỉnh sửa từ nhiếp ảnh gia quốc tế

Mới đây, một cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp lại những hình ảnh không photoshop của dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám qua ống kính Getty Images. Theo đó, loạt ảnh này vô cùng chân thực, thậm chí để lộ toàn bộ khuyết điểm trên gương mặt của không ít minh tinh.

Lý Băng Băng vốn nổi tiếng với sắc đẹp thách thức thời gian nhưng qua ống kính quốc tế, người đẹp lộ toàn bộ dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ… - Ảnh: Internet