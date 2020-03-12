Jennie (BLACKPINK) khiến fan ‘nở mũi’ khi trở thành sao nữ đầu tiên làm được điều này, Song Hye Kyo cũng phải chịu thua

Sau 4 năm ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie trở thành nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới. Trang Instagram cá nhân của “công chúa nhà YG” có gần 25 triệu người theo dõi.

Jennie là 'cây hút fan' của nhóm - Ảnh: Internet

Không chỉ gây ấn tượng với vai trò “cây hút fan” của nhóm, Jennie còn sở hữu gu thời trang sành điệu và cá tính. Phù hợp với mọi phong cách và sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, nữ thần tượng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt quen thuộc của hàng loạt tạp chí cũng như các show diễn thời trang trong và ngoài nước.