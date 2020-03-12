Jennie (BLACKPINK) khiến fan ‘nở mũi’ khi trở thành sao nữ đầu tiên làm được điều này, Song Hye Kyo cũng phải chịu thua

Sao quốc tế 12/03/2020 18:09

Mới đây, nữ thần tượng Jennie (BLACKPINK) đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên hoàn thành “lục đại tạp chí” danh tiếng tại Hàn.

Sau 4 năm ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie trở thành nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới. Trang Instagram cá nhân của “công chúa nhà YG” có gần 25 triệu người theo dõi.

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Jennie là 'cây hút fan' của nhóm - Ảnh: Internet

Không chỉ gây ấn tượng với vai trò “cây hút fan” của nhóm, Jennie còn sở hữu gu thời trang sành điệu và cá tính. Phù hợp với mọi phong cách và sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, nữ thần tượng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt quen thuộc của hàng loạt tạp chí cũng như các show diễn thời trang trong và ngoài nước.

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Jennie tham gia show thời trang của thương hiệu danh tiếng - Ảnh: Internet

Mới đây, Jennie đã chính thức xác lập thành tích “khủng” khi trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hoàn thành “lục đại tạp chí”. Hiện tại, cô nàng đã xuất hiện trên trang bìa của toàn bộ 6 tạp chí thời trang đình đám nhất Hàn Quốc là Vogue, Harper’s Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle và gần nhất là Marie Claire. Đây là điều mà ngay cả mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” – Song Hye Kyo cũng chưa làm được.

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Thông tin về việc Jennie xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire Hàn Quốc số tháng 4/2020, chính thức hoàn thành ‘lục đại tạp chí’ - Ảnh: Internet

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Nhiều tạp chí cô nàng đã lên trang bìa đến 2 lần – Ảnh: Internet

Ở tuổi 24, thành viên BLACKPINK đã vượt qua nhiều ngôi sao hạng A trong giới giải trí để xác lập nên kỷ lục này khiến người hâm mộ vô cùng tự hào.

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Ngoài Jennie thì những thành viên khác của BLACKPINK đều chưa từng vướng tin đồn hẹn hò.

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Từ khóa:   Jennie nhóm nhạc Kpop Công chúa nhà YG

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