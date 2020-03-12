Jennie (BLACKPINK) khiến fan ‘nở mũi’ khi trở thành sao nữ đầu tiên làm được điều này, Song Hye Kyo cũng phải chịu thua

Mới đây, nữ thần tượng Jennie (BLACKPINK) đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên hoàn thành “lục đại tạp chí” danh tiếng tại Hàn.
- Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn, Jennie quên mang khẩu trang ra sân bay liền bị chị cả BLACKPINK nhắc nhở cực yêu
- Jennie (BLACKPINK) diện style cực lạ và hút mắt đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nhà TWICE
Sau 4 năm ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie trở thành nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới. Trang Instagram cá nhân của “công chúa nhà YG” có gần 25 triệu người theo dõi.
Không chỉ gây ấn tượng với vai trò “cây hút fan” của nhóm, Jennie còn sở hữu gu thời trang sành điệu và cá tính. Phù hợp với mọi phong cách và sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, nữ thần tượng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt quen thuộc của hàng loạt tạp chí cũng như các show diễn thời trang trong và ngoài nước.
Mới đây, Jennie đã chính thức xác lập thành tích “khủng” khi trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hoàn thành “lục đại tạp chí”. Hiện tại, cô nàng đã xuất hiện trên trang bìa của toàn bộ 6 tạp chí thời trang đình đám nhất Hàn Quốc là Vogue, Harper’s Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle và gần nhất là Marie Claire. Đây là điều mà ngay cả mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” – Song Hye Kyo cũng chưa làm được.
Ở tuổi 24, thành viên BLACKPINK đã vượt qua nhiều ngôi sao hạng A trong giới giải trí để xác lập nên kỷ lục này khiến người hâm mộ vô cùng tự hào.