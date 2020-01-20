4 năm trời mới đổi kiểu tóc vì khuyết điểm ‘trán sân bay’, Lisa (BLACKPINK) có làm fan thất vọng?

Sao quốc tế 20/01/2020 17:45

Mới đây, “cây hút fan” của BLACKPINK – nữ thần tượng Lisa đã có mặt tại sân bay Hàn Quốc và ngay lập tức thu hút sự chú ý với kiểu tóc mới.

Nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp hoàn hảo nhưng chỉ có fan ruột mới biết cô nàng Lisa nhà BLACKPINK cũng có khuyết điểm như ai. Theo đó, cô nàng luôn trung thành với kiểu tóc mái ngố suốt 4 năm qua vì tự ti với “vầng trán sân bay”. Thậm chí, người hâm mộ còn đùa rằng, dù Lisa có theo đuổi hình tượng nào thì mái ngố vẫn là thứ “bất biến”.

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Từ khi debut, Lisa chỉ để mỗi kiểu tóc mái ngố để che đi khuyết điểm ‘trán sân bay’ - Ảnh: Internet

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Chiếc mái 'bất biến' theo thời gian của Lisa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Lisa đã khiến cả sân bay quốc tế Incheon và người hâm mộ bấn loạn khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới lạ. Ngay lập tức, từ khóa “Lisa vén mái” lọt top “hot search” trên Weibo với hơn 130 triệu lượt truy cập. Chưa hết, hashtag #LalisaMaNoBang cũng liên tục gây bão trên Twitter với hơn 300 nghìn lượt chia sẻ!

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Trên mạng xã hội, kiểu tóc rẽ ngôi đầy quyến rũ của em út BLACKPINK thu về hàng nghìn bình luận thích thú của netizen – Ảnh: Internet

Cứ ngỡ kiểu tóc này sẽ khiến Lisa lộ khuyết điểm ngoại hình, thế nhưng cô nàng chẳng những không bị “dìm hàng” mà còn “thăng hạng” nhan sắc thêm vài phần.

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Diện mạo mới của Lisa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng xen lẫn thích thú – Ảnh: Internet

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‘Búp bê Thái’ nhà YG cuối cùng đã tự tin khoe trán rồi đây này – Ảnh: Internet

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Bên cạnh đó, thời trang sân bay của nữ rapper cũng nhận được lời khen từ netizen xứ Hàn –Ảnh: Internet

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Loạt ảnh của Lisa ở sân bay được người hâm mộ chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng nữ rapper rất hợp với kiểu tóc mới này và mong cô nàng sẽ tích cực “khoe trán” hơn trong tương lai.

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Từ khóa:   Lisa YG sao Hàn

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