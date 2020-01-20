4 năm trời mới đổi kiểu tóc vì khuyết điểm ‘trán sân bay’, Lisa (BLACKPINK) có làm fan thất vọng?

Mới đây, “cây hút fan” của BLACKPINK – nữ thần tượng Lisa đã có mặt tại sân bay Hàn Quốc và ngay lập tức thu hút sự chú ý với kiểu tóc mới.
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Nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp hoàn hảo nhưng chỉ có fan ruột mới biết cô nàng Lisa nhà BLACKPINK cũng có khuyết điểm như ai. Theo đó, cô nàng luôn trung thành với kiểu tóc mái ngố suốt 4 năm qua vì tự ti với “vầng trán sân bay”. Thậm chí, người hâm mộ còn đùa rằng, dù Lisa có theo đuổi hình tượng nào thì mái ngố vẫn là thứ “bất biến”.
Tuy nhiên mới đây, Lisa đã khiến cả sân bay quốc tế Incheon và người hâm mộ bấn loạn khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới lạ. Ngay lập tức, từ khóa “Lisa vén mái” lọt top “hot search” trên Weibo với hơn 130 triệu lượt truy cập. Chưa hết, hashtag #LalisaMaNoBang cũng liên tục gây bão trên Twitter với hơn 300 nghìn lượt chia sẻ!
Cứ ngỡ kiểu tóc này sẽ khiến Lisa lộ khuyết điểm ngoại hình, thế nhưng cô nàng chẳng những không bị “dìm hàng” mà còn “thăng hạng” nhan sắc thêm vài phần.
Nhiều người cho rằng nữ rapper rất hợp với kiểu tóc mới này và mong cô nàng sẽ tích cực “khoe trán” hơn trong tương lai.