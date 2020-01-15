Lisa (BLACKPINK) gây choáng với cát sê khủng: Dự sự kiện 2 tiếng được chi 3,5 tỷ nhưng sốc nhất là mức giá làm huấn luyện viên

Sao quốc tế 15/01/2020 18:06

Là một trong những thành viên nổi bật nhất của BLACKPINK - nhóm nhạc đình đám Kpop, Lisa khiến nhiều người choáng váng với mức cát sê cao ngất ngưởng.

Từ khi debut với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc BLACKPINK, Lisa đã nhanh chóng trở thành “cây hút fan” của nhà YG. Sau 4 năm hoạt động, lượng người hâm mộ nữ thần tượng đã phủ khắp thế giới.

blackpink 1

Lisa sở hữu lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới – Ảnh: Internet

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng vũ đạo điêu luyện, Lisa luôn được truyền thông và các nhãn hàng nổi tiếng săn đón. Tuy nhiên, để có thể mời được em út nhà BLACKPINK, nhà sản xuất phải bỏ ra một con số không hề nhỏ.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã công khai bảng giá cát sê dự kiến của Lisa và khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng.

blackpink 2
Bảng giá cát sê của Lisa - Ảnh: Internet

Cụ thể, các công ty và nhãn hàng phải chi từ 3,8 tỷ VNĐ đến hơn 15 tỷ VNĐ để có được cái gật đầu của nữ thần tượng. Được biết, tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan từng chi hơn 450.000 USD (tương đương 10,4 tỷ VNĐ) để mời Lisa xuất hiện tại sự kiện của họ.

Bảng giá cụ thể như sau:

5 triệu THB (khoảng 3,8 tỷ VNĐ): Tham dự sự kiện khoảng 2 tiếng.

10 triệu THB (khoảng 7,7 tỷ VNĐ): Xuất hiện trong 1 bộ phim truyền hình.

15 triệu THB (khoảng 11,5 VNĐ): Xuất hiện trong 1 bộ phim điện ảnh.

20 triệu THB (khoảng 15,3 tỷ VNĐ): Đại diện cho 1 nhãn hàng.

blackpink 3
Thật không dễ dàng để mời được 'búp bê Thái' nhà YG - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại ở đây, bởi lẽ Lisa vừa được mời làm huấn luyện viên cho show truyền hình thực tế Trung Quốc “Idol Producer” với mức giá gần 100 tỷ đồng.

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Trên mạng xã hội, loạt sao châu Á đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc chào đón năm mới 2020 và gửi lời chúc mừng đến người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lisa YG sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Đâu chỉ có Jisoo (BLACKPINK), Kbiz còn sở hữu thêm một gia đình toàn cực phẩm của mỹ nhân nhà TWICE

Đâu chỉ có Jisoo (BLACKPINK), Kbiz còn sở hữu thêm một gia đình toàn cực phẩm của mỹ nhân nhà TWICE

Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

Kpop có mấy ai sexy như Jennie (BLACKPINK), chăm chỉ diện croptop từ sân bay đến sân khấu

Kpop có mấy ai sexy như Jennie (BLACKPINK), chăm chỉ diện croptop từ sân bay đến sân khấu

Nhan sắc 4 thành viên BLACKPINK sau 3 năm ra mắt: Từ các chị đại tuổi teen thành công chúa quyền lực

Nhan sắc 4 thành viên BLACKPINK sau 3 năm ra mắt: Từ các chị đại tuổi teen thành công chúa quyền lực

BLACKPINK, Billie Eilish và Camila Cabello được tạp chí TIME vinh danh là những ngôi sao sẽ định hình cho nền âm nhạc trong tương lai

BLACKPINK, Billie Eilish và Camila Cabello được tạp chí TIME vinh danh là những ngôi sao sẽ định hình cho nền âm nhạc trong tương lai

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới