Lisa (BLACKPINK) gây choáng với cát sê khủng: Dự sự kiện 2 tiếng được chi 3,5 tỷ nhưng sốc nhất là mức giá làm huấn luyện viên

Là một trong những thành viên nổi bật nhất của BLACKPINK - nhóm nhạc đình đám Kpop, Lisa khiến nhiều người choáng váng với mức cát sê cao ngất ngưởng.

Từ khi debut với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc BLACKPINK, Lisa đã nhanh chóng trở thành “cây hút fan” của nhà YG. Sau 4 năm hoạt động, lượng người hâm mộ nữ thần tượng đã phủ khắp thế giới.

Lisa sở hữu lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới – Ảnh: Internet

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng vũ đạo điêu luyện, Lisa luôn được truyền thông và các nhãn hàng nổi tiếng săn đón. Tuy nhiên, để có thể mời được em út nhà BLACKPINK, nhà sản xuất phải bỏ ra một con số không hề nhỏ.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã công khai bảng giá cát sê dự kiến của Lisa và khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng.

Bảng giá cát sê của Lisa - Ảnh: Internet

Cụ thể, các công ty và nhãn hàng phải chi từ 3,8 tỷ VNĐ đến hơn 15 tỷ VNĐ để có được cái gật đầu của nữ thần tượng. Được biết, tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan từng chi hơn 450.000 USD (tương đương 10,4 tỷ VNĐ) để mời Lisa xuất hiện tại sự kiện của họ.

Bảng giá cụ thể như sau:

5 triệu THB (khoảng 3,8 tỷ VNĐ): Tham dự sự kiện khoảng 2 tiếng.

10 triệu THB (khoảng 7,7 tỷ VNĐ): Xuất hiện trong 1 bộ phim truyền hình.

15 triệu THB (khoảng 11,5 VNĐ): Xuất hiện trong 1 bộ phim điện ảnh.

20 triệu THB (khoảng 15,3 tỷ VNĐ): Đại diện cho 1 nhãn hàng.

Thật không dễ dàng để mời được 'búp bê Thái' nhà YG - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại ở đây, bởi lẽ Lisa vừa được mời làm huấn luyện viên cho show truyền hình thực tế Trung Quốc “Idol Producer” với mức giá gần 100 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lisa-blackpink-gay-choang-voi-cat-se-khung-du-su-kien-2-tieng-duoc-chi-3-5-ty-nhung-soc-nhat-la-muc-gia-lam-huan-luyen-vien-348873.html