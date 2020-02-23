Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn, Jennie quên mang khẩu trang ra sân bay liền bị chị cả BLACKPINK nhắc nhở cực yêu

Khoảnh khắc cực đáng yêu của hai thành viên BLACKPINK – Jisoo và Jennie tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, các thành viên của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK đã có mặt tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) để lên đường sang Nhật chuẩn bị Dome Tour.

Xuất hiện tại sân bay với gu thời trang nức lòng người hâm mộ, BLACKPINK nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

BLACKPINK gây chú ý tại sân bay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảnh khắc chị cả Jisoo hết lòng khuyên bảo Jennie đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh mới thu hút sự quan tâm hơn cả. Theo đó, vì dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại Hàn nên ai nấy đều đề cao cảnh giác trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Tuy nhiên, “Công chúa nhà YG” – nữ thần tượng Jennie lại “quên” mang khẩu trang tại sân bay. Ngay lập tức, Jisoo đã khuyên Jennie sử dụng khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Jisoo khuyên Jennie đeo khẩu trang - Ảnh: Internet

Trong clip được người hâm mộ chia sẻ, khi người quản lý có ý định đưa khẩu trang cho Jennie, Jisoo ở bên cạnh đã liên tục khuyên bảo, kéo tay nhắc Jennie đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, Jisoo còn hướng dẫn cô em của mình đeo khẩu trang đúng cách. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cẩn thận kiểm tra lại và dùng tay chỉnh khẩu trang cho Jennie. Hành động này của Jisoo được Blink khen ngợi là “mẹ đảm” của cả nhóm.

Khoảnh khắc Jisoo ân cần chỉnh lại khẩu trang cho Jennie khiến người hâm mộ bấn loạn – Ảnh: Internet

Cuối cùng thì Jennie đã mang khẩu trang đúng cách rồi - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc cực yêu này của hai thành viên BLACKPINK ngay lập tức trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội.

Jennie (BLACKPINK) diện style cực lạ và hút mắt đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nhà TWICE Sân bay Incheon (Hàn Quốc) bỗng trở nên rực sáng khi dàn mỹ nhân đình đám Kpop rủ nhau đổ bộ. Gây chú ý nhất chính là màn đọ sắc giữa Jennie nhà BLACKPINK và “girl group quốc dân” TWICE.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-dich-covid-19-bung-phat-tai-han-jennie-quen-mang-khau-trang-ra-san-bay-lien-bi-chi-ca-blackpink-nhac-nho-cuc-yeu-351708.html