Jennie (BLACKPINK) diện style cực lạ và hút mắt đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nhà TWICE

Sao quốc tế 13/02/2020 16:53

Sân bay Incheon (Hàn Quốc) bỗng trở nên rực sáng khi dàn mỹ nhân đình đám Kpop rủ nhau đổ bộ. Gây chú ý nhất chính là màn đọ sắc giữa Jennie nhà BLACKPINK và “girl group quốc dân” TWICE.

Hôm nay (13/2), dàn sao nữ nổi tiếng Kpop đã cùng nhau biến sân bay Incheon (Hàn Quốc) thành sàn diễn thời trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK) và TWICE đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Được biết, “cây hút fan” nhà BLACKPINK – nữ thần tượng Jennie sẽ đến London (Anh) để thực hiện bộ ảnh thời trang mới. Diện trang phục rộng thùng thình kết hợp với áo khoác lửng họa tiết caro, Jennie khoe nhan sắc đỉnh cao và thần thái sang chảnh.

blackpink 1

Jennie chiếm trọn spotlight khi biến sân bay thành sàn diễn thời trang – Ảnh: Internet

blackpink 2

blackpink 3
Nữ thần tượng cá tính với cả cây hàng hiệu - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù trang phục khá “khó nhằn” và kén dáng nhưng “công chúa nhà YG” vẫn chẳng hề bị “dìm” một chút nào. Ngược lại, cô nàng còn nhận được “cơn mưa” lời khen từ netizen xứ Hàn vì độ cool ngầu của mình.

blackpink 4blackpink 5

blackpink 6
Không hổ danh là Jennie, có thể cân mọi kiểu trang phục - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nhóm nhạc thần tượng TWICE cũng có mặt tại sân bay sau khi trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài. Trái ngược với thần thái sang chảnh thường ngày, girl group nhà JYP có phần mệt mỏi. Các thành viên đều trùm kín mít và ăn mặc có phần giản dị, xuề xòa. Điều này khiến người hâm mộ khá lo lắng cho tình hình sức khỏe của TWICE.

blackpink 7

Dàn mỹ nhân TWICE đổ bộ sân bay sau khi kết thúc lịch trình tại nước ngoài – Ảnh: Internet

blackpink 8
Các cô gái có phần mệt mỏi vì lịch trình dày đặc - Ảnh: Internet
blackpink 9
Dahyun - Ảnh: Internet
blackpink 10
Visual nhà TWICE - Tzuyu - Ảnh: Internet
blackpink 11

Sana có lẽ là thành viên ăn diện bắt mắt nhất hôm nay - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, netizen xứ Hàn cho rằng nhan sắc của Jennie đã áp đảo các cô nàng TWICE trong lần đụng độ này.

Chỉ có thể là Jennie (BLACKPINK), diện đầm hoa lá sến súa vẫn cực sang và thần thái

Chỉ có thể là Jennie (BLACKPINK), diện đầm hoa lá sến súa vẫn cực sang và thần thái

Hình ảnh mới nhất của nữ thần tượng Jennie nhà BLACKPINK trên Instagram đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Jennie TWICE mỹ nhân nhà TWICE

TIN LIÊN QUAN

Chỉ có thể là Jennie (BLACKPINK), diện đầm hoa lá sến súa vẫn cực sang và thần thái

Chỉ có thể là Jennie (BLACKPINK), diện đầm hoa lá sến súa vẫn cực sang và thần thái

4 năm trời mới đổi kiểu tóc vì khuyết điểm ‘trán sân bay’, Lisa (BLACKPINK) có làm fan thất vọng?

4 năm trời mới đổi kiểu tóc vì khuyết điểm ‘trán sân bay’, Lisa (BLACKPINK) có làm fan thất vọng?

Lisa (BLACKPINK) gây choáng với cát sê khủng: Dự sự kiện 2 tiếng được chi 3,5 tỷ nhưng sốc nhất là mức giá làm huấn luyện viên

Lisa (BLACKPINK) gây choáng với cát sê khủng: Dự sự kiện 2 tiếng được chi 3,5 tỷ nhưng sốc nhất là mức giá làm huấn luyện viên

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Đâu chỉ có Jisoo (BLACKPINK), Kbiz còn sở hữu thêm một gia đình toàn cực phẩm của mỹ nhân nhà TWICE

Đâu chỉ có Jisoo (BLACKPINK), Kbiz còn sở hữu thêm một gia đình toàn cực phẩm của mỹ nhân nhà TWICE

Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới