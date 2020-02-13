Jennie (BLACKPINK) diện style cực lạ và hút mắt đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nhà TWICE

Sân bay Incheon (Hàn Quốc) bỗng trở nên rực sáng khi dàn mỹ nhân đình đám Kpop rủ nhau đổ bộ. Gây chú ý nhất chính là màn đọ sắc giữa Jennie nhà BLACKPINK và “girl group quốc dân” TWICE.
- 4 năm trời mới đổi kiểu tóc vì khuyết điểm ‘trán sân bay’, Lisa (BLACKPINK) có làm fan thất vọng?
- Lisa (BLACKPINK) gây choáng với cát sê khủng: Dự sự kiện 2 tiếng được chi 3,5 tỷ nhưng sốc nhất là mức giá làm huấn luyện viên
Hôm nay (13/2), dàn sao nữ nổi tiếng Kpop đã cùng nhau biến sân bay Incheon (Hàn Quốc) thành sàn diễn thời trang. Đặc biệt, sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK) và TWICE đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.
Được biết, “cây hút fan” nhà BLACKPINK – nữ thần tượng Jennie sẽ đến London (Anh) để thực hiện bộ ảnh thời trang mới. Diện trang phục rộng thùng thình kết hợp với áo khoác lửng họa tiết caro, Jennie khoe nhan sắc đỉnh cao và thần thái sang chảnh.
Có thể thấy, dù trang phục khá “khó nhằn” và kén dáng nhưng “công chúa nhà YG” vẫn chẳng hề bị “dìm” một chút nào. Ngược lại, cô nàng còn nhận được “cơn mưa” lời khen từ netizen xứ Hàn vì độ cool ngầu của mình.
Trong khi đó, nhóm nhạc thần tượng TWICE cũng có mặt tại sân bay sau khi trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài. Trái ngược với thần thái sang chảnh thường ngày, girl group nhà JYP có phần mệt mỏi. Các thành viên đều trùm kín mít và ăn mặc có phần giản dị, xuề xòa. Điều này khiến người hâm mộ khá lo lắng cho tình hình sức khỏe của TWICE.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, netizen xứ Hàn cho rằng nhan sắc của Jennie đã áp đảo các cô nàng TWICE trong lần đụng độ này.