Jennie (BLACKPINK) diện style cực lạ và hút mắt đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nhà TWICE

Được biết, “cây hút fan” nhà BLACKPINK – nữ thần tượng Jennie sẽ đến London (Anh) để thực hiện bộ ảnh thời trang mới. Diện trang phục rộng thùng thình kết hợp với áo khoác lửng họa tiết caro, Jennie khoe nhan sắc đỉnh cao và thần thái sang chảnh.

Hôm nay (13/2), dàn sao nữ nổi tiếng Kpop đã cùng nhau biến sân bay Incheon (Hàn Quốc) thành sàn diễn thời trang . Đặc biệt, sự xuất hiện của Jennie ( BLACKPINK ) và TWICE đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Nữ thần tượng cá tính với cả cây hàng hiệu - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù trang phục khá “khó nhằn” và kén dáng nhưng “công chúa nhà YG” vẫn chẳng hề bị “dìm” một chút nào. Ngược lại, cô nàng còn nhận được “cơn mưa” lời khen từ netizen xứ Hàn vì độ cool ngầu của mình.

Không hổ danh là Jennie, có thể cân mọi kiểu trang phục - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nhóm nhạc thần tượng TWICE cũng có mặt tại sân bay sau khi trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài. Trái ngược với thần thái sang chảnh thường ngày, girl group nhà JYP có phần mệt mỏi. Các thành viên đều trùm kín mít và ăn mặc có phần giản dị, xuề xòa. Điều này khiến người hâm mộ khá lo lắng cho tình hình sức khỏe của TWICE.

Dàn mỹ nhân TWICE đổ bộ sân bay sau khi kết thúc lịch trình tại nước ngoài – Ảnh: Internet

Các cô gái có phần mệt mỏi vì lịch trình dày đặc - Ảnh: Internet

Dahyun - Ảnh: Internet

Visual nhà TWICE - Tzuyu - Ảnh: Internet

Sana có lẽ là thành viên ăn diện bắt mắt nhất hôm nay - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, netizen xứ Hàn cho rằng nhan sắc của Jennie đã áp đảo các cô nàng TWICE trong lần đụng độ này.