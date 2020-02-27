Đây chính là những nguyên nhân khiến BLACKPINK khó vướng tin đồn hẹn hò, Dispatch cũng phải bó tay

Ngoài Jennie thì những thành viên khác của BLACKPINK đều chưa từng vướng tin đồn hẹn hò.

Trong làng giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt, các idol tân binh đều phải tuân thủ lệnh cấp hẹn hò của công ty chủ quản. Theo đó, mỗi công ty sẽ có thời gian khác nhau dành cho lệnh cấm này để đảm bảo “gà nhà” chỉ tập trung cho sự nghiệp. Bên cạnh đó, việc giữ hình tượng hoàn hảo trước công chúng cũng là điều vô cùng quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn, các thành viên BLACKPINK đã từng chia sẻ rằng lệnh cấm hẹn hò của YG Entertainment vô cùng khắt khe. Nữ thần tượng Rosé thừa nhận cô không được phép thi bằng lái xe để hạn chế những tin đồn không đáng có.

BLACKPINK cũng phải tuân thủ lệnh cấm hẹn hò - Ảnh: Internet Về phần Jisoo, cô đã có lần đề cập đến cách mà YG kiểm soát những mối quan hệ của “gà nhà”: “Lần đầu tiên gặp Yang Hyun Suk, ông ấy hỏi tôi, ‘Em có bạn trai chưa?’. Lần đó em đeo một chiếc nhẫn, và thậm chí ông ấy còn hỏi rằng đó là nhẫn gì vậy. Em chưa có bạn trai, và đó chỉ là một cái nhẫn bình thường thôi”. Kể về quãng thời gian còn là thực tập sinh, Jisoo tiết lộ: “Thậm chí giờ ăn của các thực tập sinh cũng khác nhau. Ở nhà ăn của YG, nếu nam ăn lúc 6 giờ, thì nữ sẽ ăn lúc 7 giờ”.

Jisoo kể lại sự hà khắc của YG - Ảnh: Internet Trong khi đó, Jennie cho biết: “Ngay ngày đầu gia nhập YG Entertainment, chủ tịch Yang Hyun Suk đã nói em phải luôn cẩn thận với các chàng trai”. Dường như YG Entertainment đã áp dụng những biện pháp cực đoan nhất để ngăn cản việc hẹn hò trong công ty. Chính vì vậy mà Jisoo, Lisa hay Rosé đều miễn nhiễm với scandal hẹn hò kể từ khi debut đến thời điểm hiện tại. Lisa chưa từng vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet Trường hợp duy nhất lộ tin hẹn hò trong BLACKPINK là Jennie. Tháng 10/2018, thông tin Jennie hẹn hò với Kai (EXO) khiến showbiz Hàn dậy sóng. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó, cả hai tuyên bố chia tay với lý do muôn thuở là bận rộn lịch trình. Nhiều người cho rằng một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay là do áp lực từ công ty chủ quản. Cặp đôi Jennie và Kai đã sớm 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet Hiện tại, BLACKPINK đang ngày càng nổi tiếng nên các cô nàng nhà YG dường như chỉ tập trung cho sự nghiệp. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các thành viên gần như tránh né các tin đồn hẹn hò, cũng như khó có thể bắt gặp họ hẹn hò với ai.

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