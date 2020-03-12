Fan bầu chọn ảnh không photoshop đẹp nhất của sao nữ Cbiz: ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba phải lép vế trước đàn em này

Kết quả cuộc bầu chọn ảnh không photoshop đẹp nhất của mỹ nhân Hoa ngữ khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.
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Mới đây, trang Hupu – trang web dành riêng cho phái mạnh của Trung Quốc đã mở cuộc bầu chọn ảnh chưa qua chỉnh sửa của các mỹ nhân Hoa ngữ. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã được nhắc đến như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi…
Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người bất ngờ khi “Thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt áp đảo cả “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.
Mỹ nhân của “Chung cư tình yêu 5″ - Thành Quả ghi điểm lớn với nhan sắc trong trẻo và đầy sức sống. Cô nàng giành được 6,1% phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, mỹ nhân Ngô Tuyên Nghi xếp ở vị trí thứ 6 với 5,7% phiếu bầu với bức ảnh chưa chỉnh sửa không góc chết. Ở vị trí kế tiếp là cô nàng Tống Tổ Nhi xinh đẹp.
Đứng ở vị trí “chốt sổ” chỉ với 1,7% số phiếu là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Có vẻ như nhan sắc của cô không chiếm được cảm tình của cánh mày râu xứ Trung.