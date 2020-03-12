Fan bầu chọn ảnh không photoshop đẹp nhất của sao nữ Cbiz: ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba phải lép vế trước đàn em này

Sao quốc tế 12/03/2020 11:59

Kết quả cuộc bầu chọn ảnh không photoshop đẹp nhất của mỹ nhân Hoa ngữ khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.

Mới đây, trang Hupu – trang web dành riêng cho phái mạnh của Trung Quốc đã mở cuộc bầu chọn ảnh chưa qua chỉnh sửa của các mỹ nhân Hoa ngữ. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã được nhắc đến như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi…

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người bất ngờ khi “Thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt áp đảo cả “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Dương Siêu Việt trở thành quán quân trong lòng người hâm mộ với 53,2% bình chọn. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của cô nàng vô cùng lớn. Vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu của Dương Siêu Việt khiến nhiều đấng mày râu mê mệt – Ảnh: Internet

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'Mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y dành vị trí thứ 2 với 9,8% bình chọn dù bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc - Ảnh: Internet

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Dừng chân ở vị trí thứ 3 là Trần Ngọc Kỳ – mỹ nhân được Đường Yên nâng đỡ trong sự nghiệp cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tú, trong sáng khiến bao chàng trai mê mẩn - Ảnh: Internet

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Trong cuộc bình chọn này, 'mỹ nhân Tân Cương' nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ dành được vị trí thứ 4 với 6,4% số phiếu. Nữ diễn viên 'Liệt hỏa như ca' cũng từng vướng nghi án 'dao kéo' trong quá khứ - Ảnh: Internet

Mỹ nhân của “Chung cư tình yêu 5″ - Thành Quả ghi điểm lớn với nhan sắc trong trẻo và đầy sức sống. Cô nàng giành được 6,1% phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, mỹ nhân Ngô Tuyên Nghi xếp ở vị trí thứ 6 với 5,7% phiếu bầu với bức ảnh chưa chỉnh sửa không góc chết. Ở vị trí kế tiếp là cô nàng Tống Tổ Nhi xinh đẹp.

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Thành Quả - Ngô Tuyên Nghi - Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet
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Quan Hiểu Đồng - bạn gái Lộc Hàm xếp ở vị trí thứ 8 - Ảnh: Internet

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Trịnh Sảng xinh xắn với ảnh chưa photoshop - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí “chốt sổ” chỉ với 1,7% số phiếu là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Có vẻ như nhan sắc của cô không chiếm được cảm tình của cánh mày râu xứ Trung.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Trịnh Sảng Dương Siêu Việt

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