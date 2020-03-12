Fan bầu chọn ảnh không photoshop đẹp nhất của sao nữ Cbiz: ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba phải lép vế trước đàn em này

Mới đây, trang Hupu – trang web dành riêng cho phái mạnh của Trung Quốc đã mở cuộc bầu chọn ảnh chưa qua chỉnh sửa của các mỹ nhân Hoa ngữ. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã được nhắc đến như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi…

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người bất ngờ khi “Thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt áp đảo cả “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.