Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 nhưng lại bị khinh thường, Trương Bá Chi bày tỏ thái độ bức xúc và phản ứng của Cnet

Sao quốc tế 11/03/2020 18:15

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trương Bá Chi bày tỏ thái độ bức xúc khi bị khinh thường chỉ vì mang khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ai nấy đều cố gắng phòng dịch để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh. Chính vì vậy, không khó để bắt gặp hình ảnh những ngôi sao đội mũ, đeo khẩu trang kín mít khi ra đường.

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Nhiều nghệ sĩ ngụy trang kỹ càng khi ra đường mùa dịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi lại bị kỳ thị chỉ vì đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con bức xúc cho biết: “Đeo khẩu trang là để bảo vệ bản thân, cũng là có trách nhiệm với người khác, nào ngờ vì thế mà lại bị khinh bỉ. Dù thế nào cũng mong mọi người có thể bảo vệ bản thân, cùng đợi đến ngày chúng ta có thể tháo khẩu trang khi gặp nhau”.

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Trương Bá Chi bị kỳ thị vì mang khẩu trang - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái này của nữ diễn viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người cho rằng việc đeo khẩu trang là vô cùng cần thiết để giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm dịch Covid-19.

Dưới bài đăng của mỹ nhân họ Trương, netizen đồng loạt bày tỏ sự bất bình thay cho cô: “Người ta đeo khẩu trang là để bảo vệ bản thân và cộng đồng, vậy mà lại bị đối xử như thế, thật không thể tin được những người đó nghĩ gì”, “Không có ý thức phòng dịch lại còn tỏ thái độ với người khác, có suy nghĩ không?”, “Chúng tôi không thèm quan tâm đến những người không có trách nhiệm với bản thân và người khác như vậy, ủng hộ Trương Bá Chi”…

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Nhiều người ủng hộ việc mang khẩu trang của Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, hành động chống dịch của Trương Bá Chi nhận được sự ủng hộ và bảo vệ của công chúng.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi sao Hoa ngữ dịch Covid-19

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