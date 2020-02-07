Vì thỏa thuận ngầm với Tạ Đình Phong nên Trương Bá Chi chưa thể công khai danh tính bố ruột con trai thứ 3?

Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính “người đàn ông bí ẩn” của diễn viên Trương Bá Chi vẫn là ẩn số đối với người hâm mộ.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của quý tử thứ 3 – bé Marcus đến công chúng. Tuy nhiên, danh tính về bố ruột của con trai thì vẫn được người đẹp giấu kín.

Dù thừa nhận sinh con thứ 3 nhưng Trương Bá Chi nhất quyết không công khai danh tính ‘người đàn ông bí ẩn’ – Ảnh: Internet

Netizen xứ Trung liên tục đồn thổi về cha của Marcus, hàng loạt cái tên được liệt kê như: Châu Tinh Trì, doanh nhân giàu có người Singapore, người ngoại quốc… - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sohu bất ngờ đăng tải lại những dòng chia sẻ của Trương Bá Chi trong một cuộc phỏng vấn. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết không phải cô muốn giấu kín danh tính bố ruột của Marcus mà là chưa thể công khai vào thời điểm này.

Bài đăng của trang Sohu khiến netizen xứ Trung dấy lên nghi vấn về thỏa thuận ngầm giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Sau bài đăng này, nhiều người đặt ra nghi vấn việc Trương Bá Chi không công khai “người tình bí ẩn” có thể liên quan đến Tạ Đình Phong. Được biết, hậu ly hôn, cặp đôi đã thỏa thuận nếu cả hai tái hôn, họ phải đợi hai cậu con trai trưởng thành. Chính vì vậy, nếu nữ diễn viên công khai danh tính bố của Marcus, có thể cô sẽ mất quyền nuôi hai bé Lucas và Quintus.

Trương Bá Chi không thể công khai bố của Marcus vì sợ mất quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Hiện tại, những thông tin này chỉ là đồn đoán của netizen xứ Trung. Khán giả vẫn tiếp tục phải chờ đợi thêm một thời gian nữa trước khi Trương Bá Chi quyết định công khai tất cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-thoa-thuan-ngam-voi-ta-dinh-phong-nen-truong-ba-chi-chua-the-cong-khai-danh-tinh-bo-ruot-con-trai-thu-3-350295.html