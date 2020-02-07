Vì thỏa thuận ngầm với Tạ Đình Phong nên Trương Bá Chi chưa thể công khai danh tính bố ruột con trai thứ 3?

Sao quốc tế 07/02/2020 11:19

Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính “người đàn ông bí ẩn” của diễn viên Trương Bá Chi vẫn là ẩn số đối với người hâm mộ.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của quý tử thứ 3 – bé Marcus đến công chúng. Tuy nhiên, danh tính về bố ruột của con trai thì vẫn được người đẹp giấu kín.

dien vien truong ba chi 1

Dù thừa nhận sinh con thứ 3 nhưng Trương Bá Chi nhất quyết không công khai danh tính ‘người đàn ông bí ẩn’ – Ảnh: Internet

dien vien truong ba chi 2

Netizen xứ Trung liên tục đồn thổi về cha của Marcus, hàng loạt cái tên được liệt kê như: Châu Tinh Trì, doanh nhân giàu có người Singapore, người ngoại quốc… - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sohu bất ngờ đăng tải lại những dòng chia sẻ của Trương Bá Chi trong một cuộc phỏng vấn. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết không phải cô muốn giấu kín danh tính bố ruột của Marcus mà là chưa thể công khai vào thời điểm này.

dien vien truong ba chi 3
Bài đăng của trang Sohu khiến netizen xứ Trung dấy lên nghi vấn về thỏa thuận ngầm giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Sau bài đăng này, nhiều người đặt ra nghi vấn việc Trương Bá Chi không công khai “người tình bí ẩn” có thể liên quan đến Tạ Đình Phong. Được biết, hậu ly hôn, cặp đôi đã thỏa thuận nếu cả hai tái hôn, họ phải đợi hai cậu con trai trưởng thành. Chính vì vậy, nếu nữ diễn viên công khai danh tính bố của Marcus, có thể cô sẽ mất quyền nuôi hai bé Lucas và Quintus.

dien vien truong ba chi 4
Trương Bá Chi không thể công khai bố của Marcus vì sợ mất quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Hiện tại, những thông tin này chỉ là đồn đoán của netizen xứ Trung. Khán giả vẫn tiếp tục phải chờ đợi thêm một thời gian nữa trước khi Trương Bá Chi quyết định công khai tất cả.

Thừa nhận là bố con trai út Trương Bá Chi, ‘Vua hài’ Châu Tinh Trì chuẩn bị sẵn di chúc để chia tài sản cho hai mẹ con?

Thừa nhận là bố con trai út Trương Bá Chi, ‘Vua hài’ Châu Tinh Trì chuẩn bị sẵn di chúc để chia tài sản cho hai mẹ con?

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xôn xao trước thông tin Châu Tinh Trì thừa nhận mối quan hệ đặc biệt với nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong con trai Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Thừa nhận là bố con trai út Trương Bá Chi, ‘Vua hài’ Châu Tinh Trì chuẩn bị sẵn di chúc để chia tài sản cho hai mẹ con?

Thừa nhận là bố con trai út Trương Bá Chi, ‘Vua hài’ Châu Tinh Trì chuẩn bị sẵn di chúc để chia tài sản cho hai mẹ con?

Không phải vì Vương Phi, truyền thông Hong Kong tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong

Không phải vì Vương Phi, truyền thông Hong Kong tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong

Sau tin đồn cha của con trai thứ 3 là người ngoại quốc, Trương Bá Chi liền đăng ảnh cận mặt Marcus

Sau tin đồn cha của con trai thứ 3 là người ngoại quốc, Trương Bá Chi liền đăng ảnh cận mặt Marcus

Vì tiền, Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4?

Vì tiền, Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4?

Không còn giấu giếm, Trương Bá Chi lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử thứ 3 trên trang cá nhân

Không còn giấu giếm, Trương Bá Chi lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử thứ 3 trên trang cá nhân

Chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong chuyển sang phá đám cưới Trương Bá Chi với đại gia Singapore?

Chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong chuyển sang phá đám cưới Trương Bá Chi với đại gia Singapore?

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới